Presentaron un proyecto de ley con créditos para desendeudar a las familias

En un marco de creciente endeudamiento de las economías familiares, legisladores peronistas presentaron un proyecto de ley para otorgar créditos que sirvan para “el desendeudamiento de las familias argentinas”.Así lo indica el texto de la iniciativa elaborada por el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Guillermo Michel, quien junto a pares de ese bloque y de Encuentro Federal impulsan un programa de créditos de hasta $1,5 millones.El diputado advierte que “en el período reciente, los gastos fijos del hogar crecieron muy por encima de los ingresos, configurando una compresión sostenida de la capacidad de compra”.“En vista de esta situación de endeudamiento creciente destinado a cubrir gastos cotidianos, derivada de la reducción del ingreso total y disponible, canalizado a través de proveedores no financieros de crédito y circuitos, con costos totales desproporcionadamente elevados en segmentos con menor poder de negociación, es clara la necesidad de desarrollar una alternativa de financiamiento para llevar alivio a los deudores afectados”, argumenta.La autoridad de aplicación prevista en el proyecto de ley es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y los destinatarios podrán ser jubilados y pensionados de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo, trabajadores registrados que perciban hasta seis salarios mínimos, trabajadores de casas particulares y monotributistas de categorías A,B,C y D.El monto máximo del crédito a otorgar será de $1,5 millones y la cuota será de hasta el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario, “a fin de preservar su capacidad de consumo mensual”.