La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

, un retroceso que expone un enfriamiento en la evaluación ciudadana de la gestión nacional tras un cierre de año aparentemente estable.La caída adquiere mayor dimensión al observar la comparación interanual, ya que el indicador descendió 8% frente a enero de 2025, aunque el nivel actual todavía se mantiene por encima del registrado en igual mes de administraciones anteriores, tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como en el de Alberto Fernández.El informe advierte que el retroceso fue generalizado y alcanzó a los cinco componentes del índice, con descensos en la percepción sobre la capacidad para resolver los problemas del país, la honestidad de los funcionarios, la eficiencia en el gasto público, la evaluación general del Gobierno y la preocupación por el interés común, este último nuevamente entre los ítems peor valorados.El relevamiento también mostró diferencias según perfiles sociodemográficos, con una confianza mayor entre los hombres que entre las mujeres, aunque con una caída más pronunciada en el segmento masculino, y con los jóvenes de 18 a 29 años como el grupo más favorable, mientras que las personas de entre 30 y 49 años continúan siendo las más críticas.En el plano territorial, el Interior del país conserva los niveles más altos de confianza, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró la caída mensual más fuerte, y el informe volvió a marcar un contraste significativo según las expectativas económicas, ya que quienes creen que la situación mejorará dentro de un año muestran niveles de confianza muy superiores a los de quienes anticipan un empeoramiento.