22.01.2026 / Relaciones carnales

Consejo de la Paz: Milei firmó la sumisión a la "ONU" de Trump que costará USD 1000 millones

En el marco del Foro de Davos, Milei firmó el ingreso de Argentina al Board of Peace, la nueva organización de ultraderecha que promueve el presidente de EEUU. La membresía dura tres años, luego se espera que los países miembros pongan USD 1000 millones. Participan Kazajstán, Paraguay e Israel, entre otros, mientras que declinaron Francia, Rusia y China, por ejemplo.



El presidente Javier Milei firmó en el Foro de Davos la incorporación de Argentina el Board of Peace, o Consejo de la Paz, una especie de "ONU" de ultraderecha creada por iniciativa de su par de EEEU, Donald Trump, y que implica el alineamiento total a la agenda internacional del líder republicano.

Los estados que tengan intención de formar parte de manera permanente deberán aportar USD 1.000 millones durante el primer año de vigencia del organismo. La membresía inicial de esa organización tiene una vigencia de tres años, luego se espera que los países miembros lo financien. 

El Gobierno de Trump impulsó esta nueva organización internacional para "promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos". En principio, había sido concebida para ayudar a poner fin a la guerra de ‍Gaza, pero ahora se considera que tendrá un papel más amplio y versiones fuertes que surgen de EEUU indican que en el proyecto político del presidente norteamericano la idea es confrontar con las Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, al menos desde lo formal, el propio Trump, quien preside la Junta, sostuvo que no pretende reemplazar a la ONU. Cabe recordarse que el magnate republicano, al igual que Milei, son frecuentes críticos de la organización que nació luego de la segunda guerra mundial. 

El lanzamiento de la Junta que impulsa el gobierno norteamericano fue respaldado también por Kazajstán, Uzbekistán, Bielorrusia, Hungría, Canadá, Paraguay, Israel, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán y Qatar, mientras que hubo otros países invitados que decidieron no asistir o declinaron su participación en el Board. 

A excepción de los Estados Unidos, ningún otro miembro permanente ‌del Consejo de Seguridad de la ONU, las cinco naciones con más poder ⁠de decisión sobre el derecho internacional desde el final de ⁠la Segunda Guerra Mundial, se comprometieron a unirse a la Junta que impulsa Trump.

Según la agencia Reuters, Rusia planteó a última hora del miércoles que estaba evaluando la propuesta, pero nada más. Francia, en cambio, se negó a participar y el Reino Unido planteó el jueves pasado que no se unirá por el momento. En tanto, China fue invitada, pero no confirmó su ingreso.

La puesta en marcha de la ⁠Junta fue respaldada por una resolución del Consejo de ‌Seguridad de las Naciones Unidas, como parte del plan de paz de Trump para Gaza. El portavoz de la ONU, Rolando Gómez, dijo que su participación en el Board solo se daría en ese contexto.

 

