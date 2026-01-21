Bregman a Milei: "Previsible, básico, arrastrado y muy aburrido

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, lanzó este miércoles una crítica sin matices al discurso que el presidente Javier Milei pronunció en el Foro Económico Mundial de Davos, al que calificó como “previsible, básico, muy aburrido y arrastrado al imperialismo yanqui”.

Durante su exposición en Davos, Milei volvió a reivindicar los supuestos logros de su gestión y reforzó su discurso contra la agenda “woke”, el “populismo” y los “parásitos socialistas”. También se refirió a Venezuela, donde habló de una “narcodictadura sangrienta”, en línea con su alineamiento con la política exterior de Estados Unidos.Sobre ese punto, Bregman también ironizó y marcó contradicciones en la política internacional del Gobierno. “Ya que habló de Venezuela, Milei podría haber remontado sus papelones en política internacional, como declarar organización terrorista al Cartel de los Soles cuando el propio Estados Unidos dijo que no existe. Pero no…”, cerró la diputada, con una nueva crítica al posicionamiento externo del Presidente.