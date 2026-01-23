El temario de las extraordinarias va tomando forma con Santilli y Bullrich al frente de las negociaciones

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quedaron al frente de las negociaciones políticas para ordenar el temario de las sesiones extraordinarias, con la reforma laboral como eje central y una estrategia que combina conversaciones con bloques legislativos y gestiones directas con gobernadores.Bullrich encabezará desde este miércoles una ronda de encuentros virtuales con referentes de otras bancadas del Senado, con el objetivo de acercar posiciones de cara al debate previsto entre el 2 y el 27 de febrero, en un contexto en el que el oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita construir apoyos caso por caso.En paralelo, Santilli avanzará esta semana con reuniones con los gobernadores de Corrientes y Misiones, Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, con la intención de ampliar el respaldo territorial al proyecto, que ya suma el acompañamiento de mandatarios de Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Salta, San Juan, Neuquén y Río Negro.El proyecto de reforma laboral, formalmente denominado Ley de Modernización Laboral, consta de 197 artículos distribuidos en 71 páginas y propone cambios de fondo en el régimen de trabajo, como un nuevo sistema de indemnizaciones, la flexibilización de la jornada laboral, modificaciones en vacaciones, despidos, convenios colectivos y limitaciones al derecho de huelga.La iniciativa es el resultado de los encuentros del Consejo de Mayo, integrado por funcionarios, legisladores, gobernadores, empresarios y representantes sindicales, aunque la ausencia de estos últimos en la última reunión profundizó las tensiones y alimentó reparos sobre artículos sensibles del texto, en especial tras las críticas expresadas por la CGT.Además de la reforma laboral, el Ejecutivo incluyó en el temario de extraordinarias el proyecto de Régimen Penal Juvenil, lo que suma presión sobre el Senado y obliga a la oposición dialoguista a fijar posiciones sobre dos debates de alto impacto político y social, mientras el Gobierno busca ordenar el tablero antes del inicio formal de las discusiones.