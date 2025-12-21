Monteoliva: La inseguridad no es la mayor preocupación de los argentinos

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, afirmó que "la inseguridad no es la mayor preocupación de los argentinos" sino que se encuentra "en cuarto lugar", ya que por encima se encuentran "desempleo, pobreza e inflación"."Un conjunto de mediciones, no solo las que se hacen en nuestro país sino en la región, todavía no está la inseguridad como primer problema de los argentinos", sostuvo la funcionaria en diálogo con Radio Mitre.Y precisó: "En las últimas mediciones del mes de diciembre la siguen ubicando en el cuarto lugar y por encima desempleo, pobreza e inflación"."Es totalmente cierto que (la inseguridad) es siempre un tema de alto impacto para todos. Nosotros a veces podemos estar explicando y diciendo 'bajan los homicidios y los robos', pero un solo hecho altera y conmociona", opinó.Consultada acerca de cómo es la convivencia con la provincia de Buenos Aires a la hora de coordinar tareas en conjunto, sustuvo: "En términos de la gestión de la seguridad, nunca hubo con Patricia (Bullrich) ni en mi caso hacer ningún tipo de diferencia en responder a situaciones de seguridad por el color político"."Creo que lo peor que nos podría llegar a pasar es pensar en ese sentido y no se piensa así en este Gobierno. En otras ocasiones hemos visto que el color político sí incide en la proximidad, la respuesta o la cercanía a las provincias. Nosotros trabajamos con todas las provincias, con la Ciudad de Buenos Aires. No se escatiman esfuerzos para coordinar, articular", resaltó.En ese contexto, la ministra de Seguridad ejemplificó: "En la provincia de Buenos Aires, el año pasado cerramos con casi 9000 procedimientos en narcotráfico. Es un trabajo fuerte el que se hace. Ahí está el desafío de la gestión de tener una seguridad bien hecha. Nosotros somos Nación, somos complementarios a la responsabilidad primarias que tienen las jurisdicciones".