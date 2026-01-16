El Gobierno busca avanzar con la Ley Penal Juvenil y propone imputar desde los 14 años

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno decidió incluir la Ley Penal Juvenil en la agenda de sesiones extraordinarias con el objetivo de habilitar su tratamiento legislativo y avanzar en una reforma que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser responsabilizados penalmente por delitos graves.

Las sesiones extraordinarias comenzarán la próxima semana y ya contemplan un amplio paquete de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la reforma laboral, modificaciones a la ley de Glaciares, pliegos diplomáticos y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, a las que ahora se suma este proyecto sensible que el Gobierno busca debatir antes del inicio del período ordinario.La decisión fue adoptada tras una reunión de alto nivel en la Casa Rosada, de la que participaron figuras centrales del oficialismo y del Congreso, y contó además con el respaldo público de la senadora Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la baja de la edad de imputabilidad dentro del espacio libertario.El proyecto de Ley Penal Juvenil apunta a modificar el régimen actual para permitir que adolescentes desde los 14 años puedan ser sometidos a procesos penales, aunque bajo un sistema diferenciado del de adultos, con penas específicas y medidas orientadas a la resocialización y la reinserción social, además de unificar normas que hoy se encuentran dispersas.Actualmente, los jóvenes de 16 y 17 años pueden ser juzgados penalmente por delitos graves, mientras que los menores de esa edad quedan por fuera del régimen penal formal y solo pueden ser alcanzados por medidas tutelares, una distinción que el oficialismo considera insuficiente frente a hechos de extrema gravedad.El debate se reactivó con fuerza tras casos recientes de violencia protagonizados por adolescentes y cuenta con antecedentes legislativos, como el dictamen de mayoría firmado el año pasado en Diputados que fijó la edad de imputabilidad en 14 años, aunque sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, anticiparon su rechazo a cualquier modificación del esquema vigente.