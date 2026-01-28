28.01.2026 / INSÓLITO

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia


En pleno auge de las compras online al exterior, Mercado Libre denunció a la plataforma china Temu por publicidad engañosa ante la Secretaría de Comercio. El organismo ordenó bajar mensajes con descuentos extremos y promociones que inducían a error, mientras la empresa asiática respondió con una acción judicial para frenar la medida.




La disputa expuso una de las contradicciones más visibles del discurso oficial sobre el “libre mercado”. La empresa de Marcos Galperin acusó a Temu de desplegar estrategias comerciales que generan falsas expectativas en los consumidores, a partir de promociones que prometen rebajas del 80% o 90% e incluso productos “gratis”, con condiciones y costos que recién aparecen al final del proceso de compra.

Tras la presentación de Mercado Libre, la Secretaría de Comercio resolvió que Temu debía retirar ese tipo de mensajes publicitarios por considerarlos engañosos. El foco estuvo puesto en prácticas que alteran la decisión de compra y afectan tanto a los usuarios como a las empresas que operan bajo reglas locales, en un mercado cada vez más tensionado por la apertura irrestricta de importaciones vía comercio electrónico.

La respuesta de Temu no tardó en llegar. El gigante chino recurrió a la Justicia para intentar frenar la medida oficial y sostuvo que sus campañas se ajustan a estándares internacionales de marketing digital. El conflicto quedó así judicializado y sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre la regulación del comercio online transfronterizo.

Cabe señalar que solo en 2025, las ventas online desde el exterior alcanzaron los 894 millones de dólares, impulsadas por la flexibilización de controles y el atraso cambiario. En ese contexto, la pelea entre Mercado Libre y Temu dejó al descubierto una pregunta incómoda para el Gobierno: quién pone las reglas cuando el libre mercado empieza a mostrar ganadores globales y perdedores locales.

Lo más leído

1

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

2

Presentaron un proyecto de ley con créditos para desendeudar a las familias

3

Consejo de la Paz: Milei firmó la sumisión a la "ONU" de Trump que costará USD 1000 millones

4

El Ejecutivo dispuso la intervención del puerto de Ushuaia y desató un conflicto judicial con el gobierno de Melella

5

Monteoliva: La inseguridad no es la mayor preocupación de los argentinos

Más notas de este tema

Aumentos en cadena para febrero: transporte, alquileres y prepagas vuelven a presionar el bolsillo

28/01/2026 - ECONOMIA

Aumentos en cadena para febrero: transporte, alquileres y prepagas vuelven a presionar el bolsillo

Ante la caída de ventas, una reconocida fábrica de hamburguesas suspendió a 450 trabajadores

28/01/2026 - Economía

Ante la caída de ventas, una reconocida fábrica de hamburguesas suspendió a 450 trabajadores

La Fed define tasas bajo presión política y Wall Street mira más a Powell que a los números

28/01/2026 - ESTADOS UNIDOS

La Fed define tasas bajo presión política y Wall Street mira más a Powell que a los números

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.