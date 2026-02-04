Empleados de Vialidad Nacional anunciaron medidas por reclamo salarial y contra la reforma laboral de Milei

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se declaró este martes en estado de “alerta y movilización” y anticipó medidas de acción directas como retenciones de tareas “ante la vulneración de derechos” del proyecto de reforma laboral del Gobierno. El gremio que conduce Graciela Aleñá advirtió además sobre “el grave congelamiento salarial que atraviesan los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad desde octubre de 2024”.En una nota enviada al Secretario de Trabajo y Seguridad Social, Julio Cordero, adelantó que las medidas anunciadas comenzarán a implementarse durante este mes, “mediante la abstención de tareas y la movilización de los trabajadores, y demás acciones que vayan determinando”. "Este nuevo proyecto no contiene una sola cláusula que genere un mejor beneficio para los trabajadores, para el desenvolvimiento de la legítima acción sindical o fortalecimiento del sistema de la seguridad social”, sostuvo el sindicato en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.En este sentido, advirtió sobre la vulneración del “principio de progresividad y no regresividad” y “la intromisión de la autoridad laboral obstaculizando el normal funcionamiento de las asociaciones sindicales”. Según explicó el gremio, esto conlleva a “vulnerar derechos como la negociación colectiva libre -con arreglo a lo que establezcan los propios estatutos sindicales- y sus facultades de organización sin la obstaculización de la administración”.En la misma línea, Aleñá expresó su rechazo categórico al proyecto y señaló algunos puntos claves: “La autoridad administrativa laboral no se hace cargo de ninguna de sus falencias en materia de inspección laboral, retraso en la homologación de convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos salariales, de su ausencia en materia de inspección en materia de higiene y salud en el trabajo y/o de la realización de esfuerzo concreto alguno en materia de regularización del empleo”.