04.02.2026 / DECLARACIONES

Juan Grabois lapidario con Jorge Macri: Es un garca, lo vamos a hacer papilla en tribunales

“Que muestre la denuncia que hizo contra mí porque no figura en ningún juzgado”, agregó sobre los comedores fantasma.



El diputado nacional Juan Grabois subió este martes el tono de su cruce con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y lo intimó judicialmente a publicar la denuncia en su contra por supuestas irregularidades en comedores.

“Acá está nuestra intimación, ahora que muestre él la denuncia que hizo contra mí porque no figura en ningún juzgado que yo esté denunciado por el GCBA por comedores fantasma ni listados de muertos ¿O será que mintió para la tribuna y no presentó nada en mi contra?", sostuvo en su cuenta de X. Y agregó: “Lo vamos a hacer papilla en tribunales a Macri. Este tipo no es más que un garca con el cerebro de una babosa que está más sucio que las fotitos que, según Lilia (Lemoine), anduvo mandando”.

Al respecto, dijo que “Depósito Pettovelo y Fotochorro Macri están coordinando una infamia que se les va a caer rapidito”. “Porque en definitiva lo que quieren tapar es el aumento sideral de la gente que está en situación de calle y pasando de hambre en la ciudad y en el país, mientras preparan su estatuto de la esclavitud laboral y el negocio de las mineras en los glaciares”, insistió.

Jorge Macri había sostenido que la “intermediación” de las organizaciones sociales es una “manipulación”, luego de haber denunciado a 40 comedores fantasmas vinculados en algunos casos a Grabois

Con más de 18.000 empleos perdidos en el sector, Adorni negó que las importaciones destruyan trabajo textil

El ministro de Seguridad de Axel Kicillof cruzó a Jorge Macri: Tenga un poco de dignidad

Empleados de Vialidad Nacional anunciaron medidas por reclamo salarial y contra la reforma laboral de Milei

