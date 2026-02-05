Reforma laboral: el Gobierno volvió a reunir a su mesa política para analizar el proyecto enviado al Congreso

El Gobierno llevó a cabo este miércoles una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde el foco estuvo puesto en la reforma laboral y las negociaciones con gobernadores aliados para sumar apoyos y lograr su aprobación en las sesiones extraordinarias de febrero.Por su parte, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi, confirmó que la Cámara Alta sesionará el miércoles 11 de febrero para debatir el proyecto que ya fue enviado por el Ejecutivo bajo el nombre Ley de modernización laboral.La reunión de Mesa Política fue convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y formaron parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.Po su lado, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expresó su optimismo respecto al futuro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y afirmó que el proyecto contará con los votos necesarios para ser aprobado. La senadora encabezará este martes una agenda intensa de reuniones en el Congreso. A las 13 mantuvo un encuentro con los senadores libertarios para ordenar la estrategia parlamentaria, mientras que a las 15 se reunirá con el llamado “grupo de los 44”, la nueva mayoría que se consolidó en el Senado y que fue clave para la aprobación del Presupuesto.Ese segundo encuentro se realizará en las oficinas de la bancada radical y tendrá como objetivo principal terminar de articular los acuerdos para la votación de la reforma laboral prevista para el 11 de febrero. Allí, Bullrich llevará las respuestas del Poder Ejecutivo a los pedidos realizados por los bloques dialoguistas, muchos de ellos canalizados a través de los gobernadores, especialmente en lo referido al capítulo fiscal del proyecto.Si bien el oficialismo da por asegurada la aprobación en general de la iniciativa, el foco de las negociaciones está puesto en garantizar los votos artículo por artículo, en particular en aquellos puntos considerados centrales por el presidente Javier Milei, vinculados a la generación de empleo registrado y a la modernización del mercado laboral. Las conversaciones en el Senado se desarrollan en paralelo al diálogo que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores que manifestaron reparos ante posibles reducciones impositivas que impacten en las finanzas provinciales. Fuentes parlamentarias señalaron Bullrich está dispuesta a negociar modificaciones hasta el último momento, pero con un objetivo claro: llegar al recinto con los votos necesarios para evitar que “se caiga ningún artículo central de la ley”.