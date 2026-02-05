Desde UxP presentan una contrarreforma laboral en respuesta a la reforma libertaria: en qué consiste

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de Régimen Permanente de Formalización Laboral, Protección Integral del Trabajo y de la Producción, orientado a reafirmar la centralidad del trabajo como derecho humano fundamental y a establecer un dique normativo frente a cualquier intento de regresión en materia de derechos laborales. Esta acción parlamentaria se da en el marco del debate por la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. “La modernización laboral que exige el siglo XII va de la mano con más derechos. Hay que saltar la trampa de la falsa dicotomía que plantea el gobierno nacional”, indicó Valdés.El proyecto reafirma el carácter de orden público social del Derecho del Trabajo, impide su degradación normativa y garantiza que el progreso tecnológico y productivo no se realice a costa de la dignidad de las personas que trabajan. “El trabajo no es una mercancía ni una variable de ajuste, sino el eje estructurante de la justicia social, la cohesión democrática y el desarrollo productivo”, señaló Valdés.El proyecto aborda además uno de los desafíos más relevantes del siglo XXI: el trabajo en plataformas digitales. En este sentido, se propone establecer una presunción de laboralidad cuando existan elementos de dirección, organización o control —incluido el control algorítmico—, reafirmando la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de primacía de la realidad. “Vamos a impedir que la innovación tecnológica sea utilizada como mecanismo de evasión de responsabilidades laborales, priorizando la registración efectiva, la protección social y la transparencia en los sistemas digitales de gestión del trabajo”, aseguró Valdés.Finalmente, la iniciativa propone un enfoque integral para combatir la informalidad estructural a través de la articulación de políticas laborales con herramientas de protección social tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como instrumento transitorio de transición al trabajo formal; la actualización del Sueldo Anual Complementario (SAC o aguinaldo) y un régimen moderno de licencias laborales basado en la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.El proyecto de ley presentado por Valdés representa una propuesta coherente y de largo plazo, tal lo indicó su autor: “No proponemos una reforma aislada ni fragmentaria, sino la construcción de un sistema normativo coherente, orientado a formalizar, proteger e integrar, preservando las conquistas históricas del Derecho del Trabajo argentino y proyectándolas hacia los desafíos del siglo XXI. Se trata de una ley que afirma que no hay justicia social sin trabajo digno, ni producción sostenible sin derechos laborales efectivos”.Valdés se refirió los antecedentes históricos que toma el proyecto: “Buscamos recuperar y actualizar el Decálogo de los Derechos del Trabajador de 1947, posteriormente incorporado al constitucionalismo social argentino. Este decálogo consagró por primera vez en forma expresa un conjunto de derechos que hoy integran el núcleo duro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entre ellos el derecho al trabajo, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas y seguras, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia y a la defensa de los intereses profesionales”, indicó el diputado de Unión por la Patria.