Crisis en la industria automotriz: se desplomó en enero y se cayó un 30,1% anual

La industria automotriz comenzó 2026 con un desempeño negativo, reflejado en una fuerte baja de la producción y las exportaciones durante enero, en un escenario atravesado por el freno de la actividad, la mayor apertura de importaciones y un contexto internacional cada vez más exigente. Así lo informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), que atribuyó parte del retroceso a una menor cantidad de días hábiles y a ajustes productivos en las terminales.Durante el primer mes del año se fabricaron 20.998 vehículos, lo que representó una caída del 20,7% frente a diciembre y un desplome del 30,1% en comparación con enero de 2025. Desde la entidad explicaron que varias automotrices trasladaron a enero las paradas por vacaciones que en años anteriores se realizaban en diciembre, lo que redujo en tres días la actividad respecto del mismo mes del año pasado.La menor producción también estuvo vinculada a adecuaciones en las plantas para la incorporación de nuevos modelos, un proceso que impactó en la cadencia fabril. En promedio, se produjeron unas 1.750 unidades diarias durante el mes. El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que las cifras “muestran un nivel de actividad inferior al de enero del año pasado” y sostuvo que para tener una evaluación más precisa de la evolución del sector “será necesario observar el comportamiento del primer trimestre”.En el frente externo, las exportaciones alcanzaron las 9.759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual. El dato implicó una caída del 51% respecto de diciembre y del 12,3% en términos interanuales, confirmando un inicio de año débil para los envíos al exterior. Las ventas mayoristas mostraron un comportamiento distinto. Las entregas a concesionarios totalizaron 34.333 unidades, con una baja del 33,1% frente al mes anterior, pero con una leve suba del 0,7% en la comparación interanual, lo que las convirtió en la única variable que logró evitar una caída respecto de enero de 2025.Desde ADEFA advirtieron que, en un contexto global marcado por la transformación tecnológica y políticas industriales activas en los principales mercados, resulta clave profundizar el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado para mejorar la competitividad. En ese sentido, destacaron las reducciones y eliminaciones impositivas implementadas a nivel nacional en los últimos dos años y reclamaron que provincias y municipios acompañen el proceso, especialmente en los impuestos que afectan a las exportaciones, además de avanzar en la apertura de nuevos mercados.