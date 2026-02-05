Insólito: Virginia Gallardo hizo refugios para perros hechos de carteles con su cara y desató la polémica

A través de sus redes sociales, Virginia Gallardo, diputada nacional, compartió en las últimas horas una iniciativa destinada a brindar refugio a perros en situación de calle en Corrientes, su provincia de origen, pero el contenido generó un aluvión de cuestionamientos.En el video que publicó, se la ve construyendo cuchas con cartón reciclado, una idea que, según explicó, tomó de una experiencia realizada en Salta por la senadora libertaria María Emilia Orozco junto a militantes jóvenes. “Reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida”, escribió Gallardo al acompañar las imágenes, donde se observa que los refugios fueron armados con afiches políticos que incluían su propio rostro. Además, aclaró que la iniciativa buscaba no solo proteger a los animales del frío, sino también reutilizar materiales abandonados tras el proceso electoral y contribuir a la limpieza del espacio público.Sin embargo, lejos de recibir apoyo unánime, la propuesta fue duramente criticada por numerosos usuarios, que la acusaron de utilizar una causa sensible con fines de autopromoción. Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue lapidario: “El bien se hace, no se presume. Cuando hay cámaras de por medio, deja de ser caridad para convertirse en publicidad”.También hubo cuestionamientos sobre la utilidad real de las cuchas frente a las condiciones climáticas. “Creo que a la reina de la sandía no estaría analizando correctamente qué pasa con el cartón y la lluvia”, ironizó un usuario, mientras otros sumaron comentarios como “De cartón no duran” y “Llueve, se queda sin casa el animalito, como tu pensamiento escaso de razón”. De este modo, una acción pensada para ayudar terminó abriendo un intenso debate en redes.Mientras algunos defendieron la intención solidaria y destacaron la reutilización de materiales como un primer paso para visibilizar el problema de los animales abandonados, otros insistieron en que este tipo de acciones requieren soluciones más duraderas y menos exposición personal.