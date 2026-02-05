Argentina firmó un acuerdo con Estados Unidos sobre minerales críticos

Los gobiernos de Argentina y los Estados Unidos suscribieron esta semana un Instrumento Marco que será utilizado como referencia para fortalecer la minería en nuestro país y exportación de minerales críticos y otros elementos clave para la industria tecnológica.En el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos que se celebró en Washington D.C., capital de los Estados Unidos, el canciller argentino, Pablo Quirno, firmó un documento con Christopher Landau, que es el segundo del secretario de Estado, Marco Rubio. "Hoy firmé, en representación de Argentina, un Acuerdo sobre Minerales Críticos con los Estados Unidos: más exportaciones, más inversiones y más empleo para nuestro país. Gracias, Christopher Landau, por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir fortaleciendo esta asociación estratégica", expresó Pablo Quirno en X.La letra del acuerdo es "garantizar cadenas de valor más sólidas, diversificadas y resilientes, fomentando inversiones productivas de largo plazo y respondiendo al crecimiento de la demanda global".En la práctica será necesario revisar el marco legal para la explotación de los recursos naturales, y el impacto que la minería tendrá en las áreas del país donde se concentre la extracción de los materiales (por ejemplo, del litio en el noroeste). Mientras tanto, se espera que la Argentina alcance los U$S 100.000 millones en exportaciones totales en los próximos siete años, y la minería podría superar los 20.000 millones de dólares en ese período. Para el final de la próxima década la minería podría llegar a más de U$S 30.000 millones.El litio y el cobre se consolidan como sectores estratégicos para generar divisas. En la teoría, el desarrollo de esta industria implicaría el crecimiento de empleo calificado para dinamizar economías regionales. "Argentina no solo tiene la capacidad desde el punto de vista de los recursos naturales para ser un socio clave en minerales críticos para el mundo, no solo para Estados Unidos. Creo que también por su geología, su ubicación geográfica, como por su experiencia, ya han dado pasos enormes", afirmó este miércoles Marco Rubio al responder preguntas durante el evento.Para el actual funcionario predilecto de Donald Trump, "Argentina es uno de los líderes globales en este sentido". En declaraciones reproducidas por el sitio Infobae, Rubio explicó que "estar ubicado en el hemisferio occidental tiene un valor estratégico tanto para Argentina, pero obviamente también para Estados Unidos", en referencia a la posibilidad de que ambos países trabajen en conjunto, sacando a China del medio.