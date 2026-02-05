Familiares de los detenidos en Venezuela piden a senadores y diputados respaldo para reunirse con Milei

Familiares del gendarme Nahuel Gallo y de German Guiliano, detenidos en Venezuela, pidieron este miércoles a senadores y diputados su respaldo para continuar reclamando la liberación de los argentinos detenidos y que los reciba el presidente Javier Milei.La solicitud tuvo lugar durante un encuentro realizado en el despacho del senador radical Maximiliano Abad, que fue organizado por la diputada de la UCR Karina Banfi y que contó con la presencia de la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Estuvieron también los senadores de la UCR Carolina Losada y de LLA Francisco Paoltroni, además de los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y la libertaria Silvana Giudici, junto a Elisa Trotta, defensora de derechos humanos.La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, señaló que desde hace 14 meses "vengo exigiendo la libertad de Nahuel, quien está en desaparición forzada en Venezuela. El objetivo era que escuchen a nivel político que son dos seres humanos que hoy día están en una detención arbitraria e ilegal”.Los familiares de Nahuel Gallo y Germán Giuliani manifestaron su profunda inquietud por “la falta de avances concretos, a pesar de que el régimen de ese país ha comenzado a liberar presos políticos”. En sus exposiciones, las familias recordaron que Gallo sigue detenido desde diciembre de 2024 y que Giuliani continúa privado de su libertad desde mayo de 2025, mientras que otros detenidos políticos comenzaron a ser excarcelados, lo que agrava su sensación de abandono y de incertidumbre. Los legisladores presentes expresaron su solidaridad con los reclamos familiares y coincidieron en la necesidad de ampliar el apoyo político tanto dentro del Congreso como en el plano internacional para presionar por la liberación inmediata y segura de Gallo y Giuliani.