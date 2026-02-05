Milei le creó su propio 6,7,8 a Santi Caputo: la "Oficina de Respuesta Oficial"

BORRADO.



Celebramos la decisión de Clarín de borrar la noticia FALSA que habían publicado. pic.twitter.com/2joazHHdGY  Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026

Con una estética muy similar a la cuenta republicana "Official White House Rapid Response", el Gobierno de Javier Milei anunció este jueves la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial” que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política".La cuenta en X @RespOficial_Arg, que sigue solamente al presidente Milei, sostiene que la principal función de la Oficina será "combatir la desinformación brindando más información" y desde esa red harán "todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales"."Estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración", señaló el Gobierno a través de un comunicado publicado en la nueva cuenta estatal. El director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, estará al frente de la Oficina.Mientras que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner apostaron por el formato de panel televisivo en la Televisión Pública para "desarmar operaciones" de prensa de las grandes corporaciones, la gestión Milei lleva la "batalla cultural" a las redes sociales, buscando señalar falsedades de la "casta periodística".A pesar de los reiterados episodios que atentan contra la libertad de prensa, el oficialismo señaló que la Oficina "no busca convencer ni imponer una mirada", ya que su objetivo es "que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos". "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”, lanzó la gestión libertaria.En este marco, la primera desmentida no tardó en aparecer: la “Oficina de Respuesta Oficial” apuntó contra Clarín por una nota sobre el programa Volver al Trabajo (VAT). A raíz de esta exposición, el medio borró el artículo.