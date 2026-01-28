El Senado confirmó la sesión para debatir la reforma laboral el próximo miércoles 11 de febrero

El Senado de la Nación confirmó la sesión del miércoles 11 de febrero para trata la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, que confía en obtener su media sanción, gracias al apoyo de los bloques aliados. El pedido había sido realizado por los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y legisladores cercanos."Por Secretaria cítese a las señoras y señores Senadores a Sesión Pública Especial, para el dia miércoles 11 de febrero del corriente, las 11.00 Horas, considerar el siguiente tema: a los efectos de OD 699/25: Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Modernización Laboral. (PE-159/25)", señala el artículo 1 de la circular que lleva la firma de la vicepresidenta Victoria Villarruel.El detalle marca que de la oficialización y llamado a sesión, quedó afuera del temario la reforma de la Ley de Glaciares y el tratamiento del pliego para el embajador de Fernando Iglesias.Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich había asegurado que las eventuales modificaciones en el proyecto denominado Modernización Laboral "se van a conocer el día que la estemos tratando”. Además, confía en obtener la media sanción en la Cámara Alta: "Sino no llamaríamos al recinto".El principal escollo sigue siendo la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades que pasa del 35% al 31%, a partir de 2027. Esto impactaría de lleno en las administraciones provinciales, ya que se trata de uno de los tributos coparticipables. En términos políticos, los gobernadores recibirían menos fondos en un año electoral.