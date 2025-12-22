El Gobierno disuelve IOSFA pero sigue con una deuda de 200 mil millones de pesos por la gestión de Petri

El Gobierno disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) que arrastra deudas millonarias y viene cortando las coberturas en todo el país por falta de pago.La medida fue oficializada mediante un decreto y dispone la disolución definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).El decreto estipula una estructura de asignación rígida para ambas instituciones basado en el 80% de los ingresos destinado exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales, 8% (máximo) reservado para gastos administrativos y de funcionamiento y 12% (Excedente) que podrá derivarse a otras prestaciones sociales.Desde el Ministerio de Defensa sostienen que la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios, pero la realidad es que IOSFA empezó a presentar problemas durante esta gestión.La auditoría interna de IOSFA, encargada al contador Leandro González, arrojó sucesivos resultados en rojo, que ahora deberá afrontar el ministro de Defensa, Carlos Presti, más allá del cambio de nominación de IOSFA a OSFA.Según el documento 9/2025, en marzo de 2024 la deuda era de 42 mil millones de pesos. Si se la ajusta con la inflación de los primeros meses de la gestión de Javier Milei, era de 70 mil millones de pesos. Ahora bien, en junio de 2025 pasó a ser de 210 mil millones de pesos. Nuevamente: esto sin tener en cuenta que en enero de 2025 se tomó una deuda de 40 mil millones de pesos con el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Con intereses, esa deuda se duplicará, ya que el costo financiero de la deuda será de 48 mil millones de pesos. Entonces, cuando se abonen las 34 cuotas, el coste total serán 88 mil millones de pesos.La mayor parte de la deuda se la llevan los medicamentos especiales que representan el 28%. Mismo porcentaje representan las prácticas. Luego, con un 10% de la deuda le sigue la categoría “Internaciones”, “Protesis” viene luego con 9%, “Subvención de farmacias convenidas” con 7% al igual que la categoría “Otros”; “Honorarios médicos” 6% y cierra la categoría “Laboratorio” con 4%.El mayor salto de la deuda de IOSFA se dio entre marzo y diciembre de 2024, cuando pasó de 70 mil millones de pesos (ajustada por inflación) a 141 mil millones de pesos. Luego de que el incremento se ralentizara con el préstamo, volvió a pegar un salto a partir de marzo de 2025 cuando en solo tres meses creció hasta llegar a 210 mil millones de pesos.