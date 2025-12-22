26.01.2026 / Política

El Gobierno oficializó cambios en la Ley para el Personal Militar por decreto

El decreto habilitó a oficiales y suboficiales a cumplir tareas en el ámbito ministerial sin perder su condición de servicio efectivo. Además, introdujo cambios en materia de remuneraciones.




El gobierno de Javier Milei modificó las reglas para la carrera de los militares designados en cargos del Ministerio de Defensa. Este lunes, a través de la publicación del DNU 34/2026 en el Boletín Oficial, la administración libertaria estableció cambios en la Ley para el Personal Militar (N.° 19.101), con el objetivo de habilitar al personal de las Fuerzas Armadas en actividad a seguir prestando servicio efectivo.

La cartera que conduce Carlos Alberto Presti argumentó que el decreto "permite que el Ministerio cuente con los cuadros más calificados para la gestión de la defensa nacional, sin afectar la carrera profesional del personal militar".

Hasta ahora, indicó el comunicado que el pase a disponibilidad implicaba que el tiempo de servicio en la cartera no computara como servicio efectivo, “lo que desalentaba la incorporación de oficiales y suboficiales con experiencia y conocimiento especializado en funciones clave”.

Entre otros de los argumentos para justificar la polémica medida, el Gobierno mencionó la “urgente” necesidad operativa “de cubrir puestos estratégicos con personal idóneo en áreas donde el conocimiento profesional acumulado es determinante". La gestión de Milei señaló que el decreto “se inscribe en una política de integración entre personal civil y personal militar en actividad dentro del Ministerio, fortaleciendo la conducción del sistema de defensa", al tiempo que “corrige una restricción que afectaba el principio de igualdad ante la ley, al limitar el acceso del personal militar a funciones para las que resulta plenamente idóneo”.

El DNU también precisa que el beneficio sólo se aplica a los oficiales que aún pueden progresar en su carrera, dado que para los grados superiores el tiempo adicional no modifica ni el retiro ni los haberes. La única excepción alcanza a quienes ya hayan llegado al grado máximo -Teniente General, Almirante o Brigadier General-, ya que en esos casos no existe posibilidad de ascenso.

Además, el nuevo régimen introduce cambios en materia de remuneraciones. La modificación del artículo 60 establece que el militar designado en estos cargos percibirá el haber correspondiente a su grado, al que se sumará un complemento salarial para alcanzar los emolumentos fijados por la ley de presupuesto para el puesto asignado.

En caso de que el monto total supere lo previsto, el excedente deberá ser reintegrado al Estado. El decreto aclara que estas disposiciones no afectan el cobro de los gastos de representación, garantizando que los oficiales no pierdan beneficios salariales por desempeñarse en funciones civiles dentro del área de defensa.


COMUNICADO COMPLETO

Lo más leído

1

Bregman a Milei: "Previsible, básico, arrastrado y muy aburrido

2

Consejo de la Paz: Milei firmó la sumisión a la "ONU" de Trump que costará USD 1000 millones

3

Presentaron un proyecto de ley con créditos para desendeudar a las familias

4

El Ejecutivo dispuso la intervención del puerto de Ushuaia y desató un conflicto judicial con el gobierno de Melella

5

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

Más notas de este tema

El impensado saludo de las Fuerzas Armadas por Navidad en medio de la conmoción por la muerte de cuatro soldados

22/12/2025 - INÉDITO

El impensado saludo de las Fuerzas Armadas por Navidad en medio de la conmoción por la muerte de cuatro soldados

Hallaron un soldado muerto en Mendoza: el tercer caso en una semana

19/12/2025 - CONMOCIÓN

Hallaron un soldado muerto en Mendoza: el tercer caso en una semana

Mientras la Justicia indaga si la muerte de los dos soldados tiene relación, Milei planteó reforzar el control psicológico a las Fuerzas

18/12/2025 - FUERZAS ARMADAS

Mientras la Justicia indaga si la muerte de los dos soldados tiene relación, Milei planteó reforzar el control psicológico a las Fuerzas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.