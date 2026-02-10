Video: la Oficina de Respuesta Oficial quiso desmentir una información que el propio Milei había expuesto en una entrevista

La polémica que envolvió a la flamante cuenta de X conocida como "Oficina de Respuesta Oficial", bajo la administración del troll libertario Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, debutó con varias publicaciones desafortunadas, llegando al punto de que un video del propio presidente Javier Milei desmiente los argumentos oficiales. Es que ante el intento de desmentir un artículo del diario Ámbito.com sobre la adquisición de submarinos a un astillero francés con antecedentes por corrupción, un no tan antiguo video del propio Milei terminó por confirmar la operación y dejar sin sustento la réplica oficial.La pretendida tarea de fact-checking del Gobierno ignoró un registro clave. El 31 de octubre de 2025, durante una entrevista concedida al medio Public Senat, el Presidente fue explícito al ser consultado por su vínculo con Emmanuel Macron. “Tenemos una excelente relación con Francia. (…) Estamos comprando submarinos, estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas”, afirmó entonces mandatario, ratificando punto por punto lo que la Oficina de Respuesta intentó catalogar como falso.Maradeo afirma que el Gobierno Nacional 'comprará' submarinos de la empresa Naval Group. Esta afirmación es falsa, dado que si bien el Poder Ejecutivo está analizando la necesidad de la Armada Argentina de adquirir submarinos, no existe ningún contrato ni hay ninguna compra en curso actualmente", señaló. La réplica oficial no solo omitió las declaraciones presidenciales, sino que tampoco abordó los puntos centrales de la investigación periodística de Ámbito.com.Por un lado, la respuesta oficial se limitó al título del artículo, evitando referirse a las denuncias por corrupción armamentística que pesan sobre la firma francesa desde hace décadas.El Gobierno tampoco dio respuesta a las menciones sobre la auditoría de la AGN vinculada a la gestión de Patricia Bullrich, donde se cuestiona la transparencia en la compra de lanchas a Israel. Este episodio deja a la luz una descoordinación crítica en la comunicación libertaria: mientras una oficina intenta desacreditar la labor de la prensa, el archivo audiovisual del propio Presidente termina validando la información cuestionada, en lo que parece ser un nuevo caso del "mal de la manta corta" informativa.