07.01.2026 / Política

Nación integró las tareas del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario al Comando Unificado

El Gobierno derogó el Grupo Especial para combatir el narcotráfico, el cual fue creado en 2024 para poner en marcha un plan en Rosario, una de las zonas más afectadas por organizaciones criminales de narcotraficantes. Los detalles.




El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó que las funciones del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario ( GEANRO) fueron integradas al Comando Unificado del Plan Bandera, en el marco de un proceso de reorganización orientado a optimizar la coordinación operativa e investigativa de las fuerzas federales en la región.

Lo cierto es que el Gobierno derogó hoy el Grupo Especial para combatir el narcotráfico, el cual fue creado en 2024 para poner en marcha un plan en Rosario, una de las zonas más afectadas por organizaciones criminales de narcotraficantes.

La derogación había sido interpretada por algunos diputados como una represalia porque el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tiene posiciones críticas en contra del Gobierno Nacional

El GEANRO fue creado en 2024, durante la etapa de emergencia, como un espacio específico y acotado de coordinación investigativa entre las cinco fuerzas federales. Su lógica de trabajo colaborativo se trasladó progresivamente al Comando Unificado del Plan Bandera, que desde inicios de 2025 asumió la coordinación del intercambio de información criminal y de las tareas investigativas.

Asimismo, el Comando Unificado ya concentra la coordinación de las acciones operativas del Plan Bandera, por lo que resultaba necesario integrar las funciones del GEANRO a las unidades investigativas que hoy dependen de dicho comando, evitando superposición y duplicación de estructuras.

