Santa Fe: policías se acuartelaron en reclamo de mejoras salariales y el Gobierno respondió con sanciones

Agentes activos y retirados de la Policía de Santa Fe, junto a personal del Servicio Penitenciario, se acuartelaron y protagonizaron protestas en distintos puntos de la provincia para exigir una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales,Las manifestaciones se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario y también frente a la Casa de Gobierno en la capital provincial, donde patrulleros fueron estacionados como parte de la protesta, mientras que en Rosario el conflicto escaló con el correr de las horas y se dispuso el avance de la fuerza para despejar la zona, lo que terminó en enfrentamientos entre los propios efectivos.El reclamo se había iniciado días antes en distintas localidades, como Vera y Reconquista, y fue impulsado tanto por policías en actividad como por retirados y familiares, con demandas vinculadas a salarios que quedaron rezagados frente a la inflación y a jornadas laborales extensas, además del pedido de que cesen las sanciones administrativas contra quienes participaron de las primeras movilizaciones.En medio de la tensión, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, recibió a representantes de los manifestantes y anunció un paquete de medidas que contempla un plus mensual para el personal operativo, el aumento de la tarjeta alimentaria, mejoras en el pago de horas extras y beneficios de transporte, alojamiento y asistencia en salud mental para los efectivos.Sin embargo, tras las protestas registradas este lunes, el Gobierno provincial confirmó que 20 policías serán pasados a disponibilidad por considerar que algunas acciones resultaron “violentas y antijurídicas” y configuraron abandono de servicio, mientras Cococcioni advirtió que “el uso de la institución policial para intereses particulares y para debilitar la política de seguridad es una línea que no vamos a permitir cruzar”.