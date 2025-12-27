Santa Fe: policías se acuartelaron en reclamo de mejoras salariales y el Gobierno respondió con sanciones

Agentes activos y retirados de la Policía de Santa Fe, junto a personal del Servicio Penitenciario, se acuartelaron y protagonizaron protestas en distintos puntos de la provincia para exigir una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales, una situación que derivó en la intervención del Gobierno provincial y en el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos involucrados en los hechos.
Las manifestaciones se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario y también frente a la Casa de Gobierno en la capital provincial, donde patrulleros fueron estacionados como parte de la protesta, mientras que en Rosario el conflicto escaló con el correr de las horas y se dispuso el avance de la fuerza para despejar la zona, lo que terminó en enfrentamientos entre los propios efectivos.
El reclamo se había iniciado días antes en distintas localidades, como Vera y Reconquista, y fue impulsado tanto por policías en actividad como por retirados y familiares, con demandas vinculadas a salarios que quedaron rezagados frente a la inflación y a jornadas laborales extensas, además del pedido de que cesen las sanciones administrativas contra quienes participaron de las primeras movilizaciones.
Desde la Asociación Profesional Policial (Apropol) señalaron que entre los puntos centrales del petitorio se incluía “una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables”, además de la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de jerarquías ni destinos.
En medio de la tensión, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, recibió a representantes de los manifestantes y anunció un paquete de medidas que contempla un plus mensual para el personal operativo, el aumento de la tarjeta alimentaria, mejoras en el pago de horas extras y beneficios de transporte, alojamiento y asistencia en salud mental para los efectivos.
Sin embargo, tras las protestas registradas este lunes, el Gobierno provincial confirmó que 20 policías serán pasados a disponibilidad por considerar que algunas acciones resultaron “violentas y antijurídicas” y configuraron abandono de servicio, mientras Cococcioni advirtió que “el uso de la institución policial para intereses particulares y para debilitar la política de seguridad es una línea que no vamos a permitir cruzar”.