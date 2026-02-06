Congreso: uno por uno, todos los sindicatos que paran y movilizan este miércoles contra la reforma laboral

Pese a que la CGT descartó una retención general de tareas, distintos gremios anunciaron medidas de fuerza y movilizaciones para este miércoles en rechazo al proyecto oficial, con epicentro en el Congreso Nacional. Entre ellos, los sindicatos nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que resolvió aplicar ceses parciales de actividades desde las 13 para promover la participación en la protesta.Dicho gremio, que agrupa a trabajadores camioneros, pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y del subterráneo; dispuso que las interrupciones se organicen de manera diferenciada según cada actividad. En el caso del subte, los Metrodelegados confirmaron un paro propio desde las 21 hasta el cierre del servicio, mientras que en el transporte aéreo aún se aguardaban definiciones finales del gremio de pilotos APLA.En paralelo, la movilización contará con columnas de la CGT, la CTA, ATE y diversos gremios y movimientos sociales, con puntos de partida diferenciados hacia la Plaza de los Dos Congresos. Desde el sindicalismo remarcaron que el objetivo es frenar el avance de una reforma que, advierten, recorta derechos laborales. "El trabajo no se negocia y los derechos se defienden en la calle”, decretaron.