11.02.2026 / DERRUMBE

Alarmante: casi 300 mil empleos menos desde la asunción de Milei, tras siete meses consecutivos de caída

Un informe oficial confirmó que el empleo asalariado formal volvió a retroceder en noviembre y alcanzó su nivel más bajo desde 2022, en medio del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Senado.




A partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Secretaría de Trabajo advirtió que el empleo asalariado formal volvió a caer en noviembre por séptimo mes consecutivo y profundizó una tendencia que ya acumula la pérdida de 294.400 puestos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En el anteúltimo mes del 2025 se destruyeron 23.400 empleos formales, con bajas tanto en el sector privado como en el Estado, donde se perdieron 13.100 y 13.000 puestos respectivamente, una merma que solo fue parcialmente compensada por la incorporación de 2.700 trabajadores en casas particulares.

Al agrupar los tres segmentos, el sistema previsional registró en total 10.011.000 asalariados, una cifra que refleja el impacto acumulado de los primeros dos años de gobierno, período en el que se recortaron 192.300 empleos privados, 79.600 públicos y 22.400 en el régimen de trabajo doméstico.

El retroceso fue especialmente marcado en la industria y la construcción, que concentraron más de 126.000 puestos perdidos, mientras que también se registraron caídas en actividades inmobiliarias, transporte y servicios comunitarios, con subas limitadas a sectores puntuales como el agro, el comercio y la pesca.

Como contracara del ajuste sobre el empleo asalariado, el informe mostró un crecimiento sostenido de los monotributistas y trabajadores autónomos, que aumentaron en conjunto en 137.400 personas durante los últimos dos años, un dato que expone un avance de la precarización laboral en paralelo a la discusión legislativa de una reforma que el oficialismo presenta como respuesta al deterioro del mercado de trabajo formal.

