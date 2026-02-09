Escándalo en ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y a otras 18 personas por corrupción

El fallo evidencia que Spagnuolo fue señalado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que utilizó a la ANDIS como plataforma para el enriquecimiento de sus integrantes, en una maniobra que incluyó fraude contra la administración pública y prácticas sistemáticas en licitaciones vinculadas a la provisión de insumos.Además del exfuncionario,En su resolución, Casanello sostuvo que “la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, y advirtió que las maniobras detectadas no se limitaron a hechos aislados.El magistrado también alertó que la investigación podría ampliarse, al señalar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”, con indicios de que la lógica de intermediación y privilegios se habría extendido a otras áreas del Estado.La causa se inició tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas comisiones ilegales, aunque esas grabaciones aún no fueron incorporadas como prueba y serán sometidas a peritajes ordenados por la Cámara Federal mientras avanza el expediente judicial.1) Diego Orlando Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.2) Daniel María Garbellini, exsubdirector de la ANDIS.3) Miguel Ángel Calvete, vinculado a droguerías.4) Pablo Atchabahian, vinculado a droguerías.5) Diego Martín D’Giano.6) Roger Edgar Grant.7) Eduardo Nelio González.8) Lorena Vanesa Di Giorno.9) Luciana Ferrari.10) Federico Maximiliano Santich.11) Guadalupe Ariana Muñoz.12) Patricio Gustavo Rama.13) Ruth Noemí Lozano.14) Andrés Horacio Arnaudo.15) Silvana Vanina Escudero.16) Alejandro Gastón Fuentes Acosta.17) Ornella Calvete.18) Patricia Canavesio.19) Julio César Viera.