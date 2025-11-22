11.02.2026 / Política

El Gobierno de Milei envió una invitación oficial al Papa León XIV para que visite la Argentina

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto destacaron que el diálogo se produce gracias al "excelente momento que atraviesa la relación diplomática con la Santa Sede".




En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que "el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina".

"Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales", añade el texto.

"En ese marco, el Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos", concluye el comunicado.



En mayo de 2025, en ocasión de la designación del estadounidense Robert Prevost como el nuevo papa de la Iglesia Católica, el presidente Javier Milei hizo una llamativa publicación en sus redes sociales. "Las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro. No más palabras Sr. Juez. Fin", escribió el mandatario en una publicación acompañada por una imagen generada por inteligencia artificial donde se ve un león vestido de sumo pontífice, en alusión al nombre que eligió Prevost para su papado, que fue el de León XIV.

Luego Milei compartió el comunicado de Oficina de Presidencia donde el Gobierno celebró la designación del nuevo Papa.

