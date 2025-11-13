09.01.2026 / Vaticano

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente a la situación en Venezuela

Durante su discurso, el Sumo Pontífice habló sobre el "aumento de las tensiones en el mar Caribe" y pidió el "bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas".




En medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el Papa León XIV llamó a buscar "soluciones políticas pacíficas" tras la operación estadounidense en territorio venezolano, que terminó con el arresto de Nicolás Maduro.

Desde el Aula de las Bendiciones, en el Vaticano, León XIV se dirigió a unos 420 diplomáticos, encabezados por George Poulides, embajador de Chipre y decano del Cuerpo Diplomático. Durante su discurso habló que el "aumento de las tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana también es motivo de profunda preocupación". Ante esto, aseguró que "deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas".

"Esto es especialmente válido para Venezuela, tras los recientes acontecimientos. Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia", sentenció.

Eso no es todo, sino que también aseguró que "la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas".




