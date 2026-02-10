Caputo aspiró pesos con tasas al 40%: rollover alto, pero sin confianza en la moneda

En la primera licitación de febrero, el Tesoro renovó casi el 124% de los vencimientos y absorbió más de $9 billones. Sin embargo, debió convalidar rendimientos cercanos al 40% en un contexto donde la demanda de pesos sigue débil, pese a la compra récord de dólares del Banco Central.
1
El Gobierno de Milei retiró al Estado de la querella en la causa que investiga la deuda con el FMI
2
Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV, y Pelota Libre: las apps gratuitas que corren peligro en Argentina por el acuerdo con EE.UU
3
PJ bonaerense: unidad con Kicillof como presidente y peronismo como "escudo, alternativa y esperanza"
4
Ian Moche denunciará judicialmente a Lemoine por "inhabilidad moral" tras la grave acusación de la libertaria