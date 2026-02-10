Caputo aspiró pesos con tasas al 40%: rollover alto, pero sin confianza en la moneda

La operación se dio en paralelo a una jornada marcada por la mayor compra de dólares en 11 meses por parte del Banco Central de la República Argentina, que intervino con fuerza en el mercado oficial. Sin embargo, la acumulación de reservas no se tradujo en una mayor demanda de pesos, lo que obligó al Tesoro a convalidar tasas cercanas al 40% para captar fondos.

En el Palacio de Hacienda destacaron el nivel de renovación alcanzado, clave para enfrentar vencimientos que rondaban los $9,6 billones. No obstante, en el mercado advirtieron que el elevado costo financiero refleja la persistente desconfianza en la moneda local y la necesidad oficial de seguir “aspirando” pesos para sostener la estrategia macroeconómica.Así, mientras el Gobierno exhibe disciplina fiscal y acumulación de reservas como señales de fortaleza, el esquema financiero continúa dependiendo de tasas altas y renovaciones constantes de deuda en pesos, en un escenario donde la estabilidad descansa más en la absorción forzada de liquidez que en una recuperación genuina de la demanda de moneda.