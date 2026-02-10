Caputo habló de reacomodamiento de precios tras el 2,9% y Milei salió a respaldarlo

Tras conocerse que la inflación de enero alcanzó el 2,9%, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la suba se dio en un contexto de “reacomodamiento de precios relativos” y afirmó que el proceso inflacionario tenderá a converger hacia niveles internacionales. El mensaje fue difundido en redes sociales y rápidamente replicado por el presidente Javier Milei, en un gesto de respaldo político a la estrategia económica oficial.
Caputo explicó que la dinámica de precios estuvo atravesada por una fuerte caída previa en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada equivalente a más del 50% del M2 durante los seis meses anteriores a las elecciones de octubre. Según planteó, ese fenómeno condicionó el comportamiento inflacionario de los primeros meses del año y formó parte del escenario que heredó el actual Gobierno.
En su análisis, el ministro remarcó que el programa económico se apoyó en tres pilares centrales: el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central de la República Argentina. Bajo ese esquema, aseguró que la inflación podría converger a registros similares a los de otros países, algo que, según afirmó, no ocurrió en más de dos décadas.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el INDEC, la inflación núcleo se ubicó en 2,6%, mientras que los precios regulados subieron 2,4% y los estacionales treparon 5,7%. En la comparación interanual, el índice general mostró un aumento del 32,4%, con una brecha marcada entre bienes, que subieron 28,1%, y servicios, que avanzaron 42,1%.
Aunque el Gobierno buscó presentar el dato como parte de una transición ordenada, el repunte inflacionario volvió a generar interrogantes sobre la sostenibilidad del proceso de desaceleración. El respaldo público de Milei a Caputo dejó en claro que, por ahora, la Casa Rosada apostó a sostener el relato oficial mientras los precios siguieron presionando sobre el bolsillo.