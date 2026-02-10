Caputo habló de reacomodamiento de precios tras el 2,9% y Milei salió a respaldarlo

Tras conocerse que la inflación de enero alcanzó el 2,9%, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la suba se dio en un contexto de “reacomodamiento de precios relativos” y afirmó que el proceso inflacionario tenderá a converger hacia niveles internacionales. El mensaje fue difundido en redes sociales y rápidamente replicado por el presidente Javier Milei, en un gesto de respaldo político a la estrategia económica oficial.

En su análisis, el ministro remarcó que el programa económico se apoyó en tres pilares centrales: el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central de la República Argentina. Bajo ese esquema, aseguró que la inflación podría converger a registros similares a los de otros países, algo que, según afirmó, no ocurrió en más de dos décadas.Aunque el Gobierno buscó presentar el dato como parte de una transición ordenada, el repunte inflacionario volvió a generar interrogantes sobre la sostenibilidad del proceso de desaceleración. El respaldo público de Milei a Caputo dejó en claro que, por ahora, la Casa Rosada apostó a sostener el relato oficial mientras los precios siguieron presionando sobre el bolsillo.