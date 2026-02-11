Alak y Kicillof anunciaron la finalización del Acueducto Norte y presentaron nuevas obras para La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, presentaron este martes la finalización del Acueducto Norte, una intervención que mejorará el servicio de distribución de agua potable en Tolosa, Gonnet, Ringuelet y Villa Castells.Al respecto, Alak remarcó: “El Acueducto Norte, así como todas las obras que estamos realizando en materia hídrica, vial y urbana, son producto de una gran articulación e inversión en conjunto con el Gobierno provincial. Nuestro compromiso es volver a jerarquizar a La Plata como ciudad capital de una Provincia en la que todos y todas tengan una mejor calidad de vida”.Por su parte, Kicillof destacó: “Las obras de este acueducto no fueron aisladas: forman parte de un plan integral que diseñamos junto al intendente Julio Alak y que estamos llevando adelante para dar respuesta a un problema estructural de la región capital”.“Este proyecto para optimizar el abastecimiento de agua potable demanda una inversión millonaria, que solo puede afrontar un Estado que piensa en el bienestar de los bonaerenses y de las próximas generaciones”, añadió.La obra, que se enmarca en la etapa 1 del Plan Hídrico del Gran La Plata, consistió en la reparación de la cañería del acueducto, que se extiende en una longitud de 8,5 kilómetros desde la Estación de bombeo ubicada en 120 y 33 (Tolosa) hasta la vinculación de 489 -Lacroze- y 15 bis (Gonnet).En ese sentido, la rehabilitación del acueducto permitirá regular y duplicar la presión de agua en toda la traza, fortalecer la red de distribución, así como también optimizar la operatividad y minimizar los cortes del servicio por roturas. La ejecución tendrá un impacto directo para miles de vecinos de Tolosa, Gonnet, Ringuelet y Villa Castells.Durante el acto, Alak y Kicillof anunciaron la segunda etapa de obras del Plan Hídrico del Gran La Plata. Con una inversión de $72.500, la misma incluye la ejecución del Acueducto Parque San Martín, la construcción de una Cisterna y Estación de bombeo del Estadio Único, una nueva Cisterna de hormigón en San Lorenzo y Los Hornos, el Acueducto secundario oeste, y la repotenciación de Estaciones de bombeo de agua de La Plata.Como parte de una política integral, Kicillof y Alak también anticiparon obras para mejorar la circulación y la logística en la ciudad: el inicio de la bajada de la autopista en City Bell y la puesta en valor integral de la avenida 155 entre 32 y 60, lo que conformará una segunda circunvalación en la capital bonaerense.Participaron del acto el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; los presidentes de ABSA, Hugo Obed, y de AUBASA, José Arteaga; la diputada provincial Lucía Iañez; junto a funcionarios y concejales de la ciudad.