Kicillof criticó la reforma laboral desde la marcha: vienen a desordenar la vida de muchas familias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la marcha contra la reforma laboral y, en diálogo con Radio con Vos, sostuvo que la movilización expresó el rechazo popular a una iniciativa que “pone en juego los derechos de los trabajadores”. “Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, afirmó desde la concentración.

El mandatario bonaerense también apeló a la experiencia histórica. “La evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo. De hecho, en el momento que más empleo se creó en la Argentina después de la crisis de 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina, el ciclo empezó con doble indemnización y ningún empleador tuvo miedo de contratar”, recordó.“Han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen. Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”, concluyó.