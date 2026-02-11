Kicillof criticó la reforma laboral desde la marcha: vienen a desordenar la vida de muchas familias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la marcha contra la reforma laboral y, en diálogo con Radio con Vos, sostuvo que la movilización expresó el rechazo popular a una iniciativa que “pone en juego los derechos de los trabajadores”. “Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, afirmó desde la concentración.
Kicillof rechazó la idea de que el proyecto beneficie a los sectores más vulnerables del mercado laboral. “Es mentira que esta sea una ley que ayude a los trabajadores informales y a los que están en peores condiciones. Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, advirtió.
En ese marco, cuestionó el argumento oficial sobre el supuesto “alto costo” de despedir empleados. “Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores: deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica”, señaló en referencia al presidente Javier Milei.
El mandatario bonaerense también apeló a la experiencia histórica. “La evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo. De hecho, en el momento que más empleo se creó en la Argentina después de la crisis de 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina, el ciclo empezó con doble indemnización y ningún empleador tuvo miedo de contratar”, recordó.
El mandatario provincia denunció que el proyecto encierra “mucho engaño” y apuntó contra la idea de una supuesta mayor libertad para acordar condiciones laborales.
“Han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen. Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”, concluyó.