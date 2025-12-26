12.02.2026 / MEDIA SANCIÓN

Reforma laboral: uno por uno, cómo votó cada senador

La Cámara alta aprobó la media sanción del proyecto impulsado por Javier Milei con 42 votos afirmativos y 30 negativos. El detalle de los apoyos y rechazos expone el mapa político que permitió avanzar con la iniciativa.




El Senado de la Nación aprobó la media sanción de la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei con 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, tras una sesión de 13 horas que concluyó de madrugada y que dejó expuesto el esquema de alianzas que el oficialismo logró articular para avanzar con uno de sus proyectos centrales del año.

El respaldo se construyó con los 21 senadores de La Libertad Avanza y el acompañamiento de la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el interbloque peronista votó en contra en conjunto con otras bancadas opositoras. La votación mostró un recinto polarizado y sin margen para posiciones intermedias.

Con esta votación, el proyecto obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a reunir apoyos para convertir en ley una reforma que modifica aspectos centrales del régimen laboral y que ya anticipa un debate igualmente intenso en la instancia final.

VOTOS AFIRMATIVOS (42)

La Libertad Avanza

Bartolomé Abdala

Romina Almeida

Ivanna Arrascaeta

Ezequiel Atauche

Beatriz Ávila, Vilma Bedia

Joaquín Benegas Lynch

Patricia Bullrich

Mario Cervi

Agustín Coto

Enzo Fullone

Gonzalo Guzmán Coraita

Nadia Márquez

Agustín Monteverde

Bruno Olivera Lucero

María Emilia Orozco

Juan Carlos Pagotto

Francisco Paoltroni

PRO

Andrea Marcela Cristina

Enrique Goerling Lara

María Victoria Huala

Carmen Álvarez Rivero

UCR

Maximiliano Abad

Flavio Fama

Eduardo Galaretto

Mariana Juri

Daniel Kroneberger

Carolina Losada

Silvana Schneider

Rodolfo Suárez

Mercedes Valenzuela

Eduardo Vischi

Bloques provinciales y otros

Carlos Arce (FR)

Sonia Rojas Decut (FR)

Julieta Corroza (NQN)

Luis Juez (FCC)

Flavia Royón (SALT)

Edith Terenzi (CHUB)

Peronismo Federal / disidentes

Carlos Mauricio Espínola (PU)

Alejandra Vigo (PU)

María Belén Monte De Oca

VOTOS NEGATIVOS (30) 

Unión por la Patria

Adán Bahl, Daniel Bensusán

Jorge Capitanich

Lucía Corpacci

Eduardo “Wado” de Pedro

Juliana Di Tullio

Anabel Fernández Sagasti

María Celeste Giménez Navarro

María Teresa González

Alicia Kirchner

Marcelo Lewandowski

Carlos Linares

Cándida López

María Florencia López

Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks

José Mayans

Mariano Recalde

Martín Soria

Sergio Uñac

Convicción Federal:

Guillermo Andrada

Sandra Mendoza

María Carolina Moisés

Jesús Fernando Rejal

Fernando Salino

Moveré por Santa Cruz:

José María Carambia

Natalia Gadano

Otros:

Gerardo Zamora (FCS)

Elia Moreno

José Emilio Neder.

