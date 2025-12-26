Reforma laboral: uno por uno, cómo votó cada senador

El Senado de la Nación aprobó la media sanción de la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei con 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, tras una sesión de 13 horas que concluyó de madrugada y que dejó expuesto el esquema de alianzas que el oficialismo logró articular para avanzar con uno de sus proyectos centrales del año.
El respaldo se construyó con los 21 senadores de La Libertad Avanza y el acompañamiento de la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el interbloque peronista votó en contra en conjunto con otras bancadas opositoras. La votación mostró un recinto polarizado y sin margen para posiciones intermedias.
Con esta votación, el proyecto obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a reunir apoyos para convertir en ley una reforma que modifica aspectos centrales del régimen laboral y que ya anticipa un debate igualmente intenso en la instancia final.
VOTOS AFIRMATIVOS (42)
La Libertad Avanza
Bartolomé Abdala
Romina Almeida
Ivanna Arrascaeta
Ezequiel Atauche
Beatriz Ávila, Vilma Bedia
Joaquín Benegas Lynch
Patricia Bullrich
Mario Cervi
Agustín Coto
Enzo Fullone
Gonzalo Guzmán Coraita
Nadia Márquez
Agustín Monteverde
Bruno Olivera Lucero
María Emilia Orozco
Juan Carlos Pagotto
Francisco Paoltroni
PRO
Andrea Marcela Cristina
Enrique Goerling Lara
María Victoria Huala
Carmen Álvarez Rivero
UCR
Maximiliano Abad
Flavio Fama
Eduardo Galaretto
Mariana Juri
Daniel Kroneberger
Carolina Losada
Silvana Schneider
Rodolfo Suárez
Mercedes Valenzuela
Eduardo Vischi
Bloques provinciales y otros
Carlos Arce (FR)
Sonia Rojas Decut (FR)
Julieta Corroza (NQN)
Luis Juez (FCC)
Flavia Royón (SALT)
Edith Terenzi (CHUB)
Peronismo Federal / disidentes
Carlos Mauricio Espínola (PU)
Alejandra Vigo (PU)
María Belén Monte De Oca
VOTOS NEGATIVOS (30)
Unión por la Patria
Adán Bahl, Daniel Bensusán
Jorge Capitanich
Lucía Corpacci
Eduardo “Wado” de Pedro
Juliana Di Tullio
Anabel Fernández Sagasti
María Celeste Giménez Navarro
María Teresa González
Alicia Kirchner
Marcelo Lewandowski
Carlos Linares
Cándida López
María Florencia López
Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks
José Mayans
Mariano Recalde
Martín Soria
Sergio Uñac
Convicción Federal:
Guillermo Andrada
Sandra Mendoza
María Carolina Moisés
Jesús Fernando Rejal
Fernando Salino
Moveré por Santa Cruz:
José María Carambia
Natalia Gadano
Otros:
Gerardo Zamora (FCS)
Elia Moreno
José Emilio Neder.