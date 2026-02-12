12.02.2026 / Política

Tras un fallo de la Cámara previsional, Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión como viuda de Néstor

La sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró “formalmente admisible el recurso” presentado por la exmandataria y resolvió “suspender los efectos” de la decisión de Anses que había eliminado la prestación.




La Justicia dejó sin efecto la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de Cristina Fernández de Kirchner y ordenó restituirle el beneficio que percibe como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró “formalmente admisible el recurso” presentado por la exmandataria y resolvió “suspender los efectos” de la decisión de Anses que había eliminado la prestación.

Los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo coincidieron en la restitución de la pensión, mientras que la magistrada Nora Dorado no votó por encontrarse de licencia.

En su resolución, el tribunal sostuvo que Anses no podía dar de baja el beneficio, sino únicamente suspenderlo. También consideró incorrecto que se le quitaran ambas prestaciones “por cuestiones de honor”, tal como había argumentado el organismo previsional.

La decisión judicial llegó tras una apelación presentada en noviembre del año pasado, luego de que la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, rechazara una medida cautelar para frenar la quita.

A fines de 2024, tras confirmarse la condena en la causa Vialidad, la Anses había resuelto dar de baja dos beneficios: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta.

La Cámara, en cambio, avaló la baja de la jubilación como expresidenta, al considerar que la condena judicial habilita esa medida. La jubilación como expresidenta continuará suspendida en el marco de la condena en la causa Vialidad.

Con este fallo, Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión vitalicia como viuda del exmandatario, que hace dos años rondaba los $ 8 millones.


