Renuncias y crisis políticas: el impacto global de la nueva revelación de correos del caso Epstein

El caso Epstein es uno de los mayores escándalos de abuso sexual y tráfico de menores vinculados a círculos de poder en las últimas décadas. Jeffrey Epstein, financista con conexiones en la élite política, empresarial y académica, fue detenido en 2019 por cargos federales de explotación sexual de menores y murió ese mismo año en una cárcel de Nueva York, en lo que oficialmente se determinó como suicidio. Su socia y expareja, Ghislaine Maxwell, fue posteriormente condenada por reclutar y facilitar abusos. Desde entonces, investigaciones judiciales y demandas civiles han ido revelando la dimensión de una red que operó durante décadas
.
En las últimas semanas, una nueva tanda de correos electrónicos, documentos judiciales y registros internos vinculados a la causa volvió a exponer nombres, intercambios y vínculos que hasta ahora no habían sido públicos o estaban parcialmente censurados
. La publicación reactivó debates políticos, abrió investigaciones en algunos países y desencadenó una serie de renuncias en el ámbito empresario y gubernamental.
Cae un primer ministro en Noruega
El avance judicial más significativo hasta el momento se produjo en Noruega. La policía confirmó que el ex primer ministro Thorbjørn Jagland fue imputado por “corrupción grave” en relación con sus vínculos con Epstein. Jagland, que también fue canciller, presidente del Comité Nobel noruego y secretario general del Consejo de Europa, fue interrogado esta semana y su domicilio fue allanado.
Las autoridades investigan presuntos hechos de corrupción agravada vinculados a su relación con el financista. El ex mandatario señaló que espera colaborar para “aclarar la situación”. En el mismo expediente fue interrogada la diplomática Mona Juul, reconocida por su papel en los contactos que derivaron en los Acuerdos de Oslo en los años noventa. Hasta ahora no se informaron cargos formales contra ella.
Estados Unidos: presión política sobre Trump
En el plano político estadounidense, el secretario de Comercio Howard Lutnick enfrenta pedidos de renuncia luego de que salieran a la luz correos de 2012 en los que planeaba visitar la isla privada de Epstein junto a su familia. Hasta el momento no se anunciaron medidas formales en su contra.
El nombre del presidente Donald Trump aparece en múltiples ocasiones en la nueva tanda de documentos vinculados a Epstein. Según un análisis difundido por CNN en Español
, su nombre figura más de una decena de veces en distintos intercambios y registros incorporados a los archivos judiciales. Las menciones incluyen referencias a contactos sociales y eventos en los que ambos coincidieron durante los años noventa y principios de los 2000, cuando Epstein frecuentaba círculos empresariales y políticos de Nueva York y Florida.
Frente a la nueva publicación, el entorno del ex mandatario sostuvo que los archivos no contienen pruebas de conducta delictiva y que el tema ya fue examinado anteriormente. En declaraciones recientes recogidas por la BBC, Trump pidió “dejar el tema atrás y seguir adelante”, al considerar que se trata de un asunto del pasado que no aporta elementos nuevos en su contra.
El impacto alcanzó incluso al deporte profesional. Según reportes de prensa, el propietario de los New York Giants, Steve Tisch, intercambió correos con Epstein en 2013 que incluían referencias controvertidas, lo que motivó una revisión por parte de la NFL. Tampoco aquí se informaron imputaciones penales.
La renuncia de Mandelson en el Reino Unido
En el Reino Unido, las revelaciones también tuvieron consecuencias políticas directas. El dirigente laborista Peter Mandelson renunció al Partido Laborista y a su banca en la Cámara de los Lores tras la difusión de comunicaciones que lo vinculaban con Epstein.
Mandelson ya había sido apartado el año pasado de su cargo como embajador británico en Estados Unidos por decisión del primer ministro Keir Starmer, luego de que se hiciera pública una nota que envió a Epstein y que formaba parte de un “libro de cumpleaños” entregado al financista. En ese mensaje lo llamaba su “best pal” (mejor compañero), expresión que más tarde dijo lamentar “profundamente”. No hay cargos penales en su contra, pero el costo político resultó inmediato.
Efecto dominó en el mundo de las finanzas
El impacto también alcanzó al mundo corporativo. En Dubái, la empresa portuaria DP World anunció el reemplazo de su CEO tras la difusión de comunicaciones que lo vinculaban con Epstein, en medio de presión pública y revisión interna.
En Estados Unidos, el abogado Brad Karp dejó la presidencia del estudio jurídico Paul Weiss luego de que se publicaran alegaciones sobre vínculos con el financista. También quedó bajo escrutinio el médico Peter Attia, colaborador de CBS News, tras revelarse que mantuvo contacto con Epstein en la década de 2010. En ninguno de estos casos se anunciaron cargos judiciales, pero las consecuencias reputacionales derivaron en renuncias y revisiones internas.