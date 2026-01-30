03.02.2026 / RUPTURA

Claudia Sheinbaum desafía las restricciones de Trump a Cuba con el envío de ayuda humanitaria

La presidenta de México anunció el envío inmediato de alimentos y productos básicos a Cuba, en medio de la presión de Estados Unidos y nuevas sanciones impulsadas por Washington que detuvieron el sustento de petróleo a la isla.


