16.02.2026 / Violencia sexual y memoria

Gisèle Pelicot publica sus memorias tras el juicio que sacudió a Francia

El caso de Gisèle Pelicot conmocionó a Francia y abrió un debate profundo sobre consentimiento, violencia estructural machista y responsabilidad social. Con la publicación de sus memorias, Pelicto vuelve a intervenir en esa discusión pública y retoma una consigna que atravesó el juicio: que la vergüenza cambie de bando.