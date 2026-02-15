Una aliada colombiana de Trump denuncia que su hijo lleva 20 días detenido por el ICE

La congresista colombiana María Fernanda Cabal, dirigente del partido Centro Democrático y una de las voces más afines en la región al expresidente Donald Trump, denunció que su hijo lleva más de veinte días detenido por el Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Estados Unidos.
Según relató en un video difundido en redes sociales y en declaraciones recogidas por El País
, el joven fue arrestado en el estado de Luisiana mientras esperaba la resolución de su solicitud de asilo. Cabal sostuvo que contaba con permiso de trabajo vigente y que no posee antecedentes penales. “Lleva más de 20 días encadenado”, afirmó, al describir lo que calificó como condiciones inhumanas de detención.
La legisladora pidió la intervención del gobierno colombiano para que interceda ante las autoridades estadounidenses y agilice la situación de su hijo. El caso generó un fuerte debate político en Colombia, donde sectores opositores señalaron la aparente contradicción entre el respaldo histórico de Cabal a políticas migratorias restrictivas impulsadas por el trumpismo y la denuncia actual contra el sistema de detención.
En su mensaje público, Cabal pidió la intervención directa del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien mantiene una histórica confrontación política
. La legisladora solicitó que el Gobierno active gestiones diplomáticas ante Washington para revisar la detención y garantizar el debido proceso. El pedido no pasó inadvertido en el escenario colombiano: Cabal es una de las opositoras más duras de Petro y ha cuestionado reiteradamente su política exterior, lo que añadió una dimensión política adicional al caso.
El episodio vuelve a poner el foco sobre el accionar del ICE y el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en reiteradas oportunidades el uso prolongado de grilletes, condiciones precarias en centros de detención y demoras en la resolución de trámites de asilo.