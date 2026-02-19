En medio del debate por la Reforma Laboral y el paro nacional, Milei vuelve a viajar a EEUU este jueves

El presidente Javier Milei partirá este jueves a las 10 rumbo a Estados Unidos para participar en Washington del Consejo de Paz, un foro promovido por la administración de Donald Trump que busca posicionarse como alternativa a la Organización de las Naciones Unidas. Será el viaje número catorce del mandatario argentino a ese país desde que asumió en diciembre de 2023. La convocatoria, impulsada por sectores republicanos, contará con una asistencia acotada y ya generó cuestionamientos por ausencias de peso en el escenario internacional. Europa, Rusia, China, Brasil y México, entre otros actores centrales, declinaron la invitación.En la Casa Rosada subrayan que la presencia de Milei apunta a consolidar su vínculo político con Trump y a fortalecer su perfil dentro del universo conservador estadounidense, donde el Presidente logró construir afinidad ideológica y visibilidad. Para el oficialismo, esa relación representa un activo estratégico en el actual tablero global. El viaje se da en medio de negociaciones legislativas y reformas económicas en marcha. En el Gobierno sostienen que el respaldo externo y la estabilidad macroeconómica son condiciones necesarias para atraer inversiones y sostener expectativas financieras.Entre los países que confirmaron asistencia figuran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Turquía, Marruecos, Pakistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Mongolia, Kuwait, Kosovo, Kazajistán, Jordania, Indonesia, Egipto, El Salvador, Camboya, Bulgaria, Armenia y Hungría. También se sumó Israel, aunque su primer ministro, Benjamín Netanyahu, no viajará a la capital estadounidense.La agenda internacional de Milei continuará en marzo. El 7 participará en Miami de una cumbre convocada por Trump con mandatarios latinoamericanos afines, entre ellos Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa, según adelantaron fuentes diplomáticas.Luego se trasladará a Nueva York para exponer en el Argentina Week, un foro que se realizará en Manhattan entre el 9 y el 11 de marzo con el objetivo de presentar ante inversores la situación económica del país y promover oportunidades de inversión privada. El encuentro es organizado por la embajada argentina en Washington junto al fondo Kaszek y entidades financieras como J.P. Morgan y Bank of America.