Furia con Sturzenegger en el Gobierno: metió el recorte salarial por enfermedad y complicó la reforma laboral

Foto: LPO

trascendió en diversas fuentes periodísticas que hay furia con el "Coloso" - como lo apoda Javier Milei - en el Gobierno, porque es quien metió por la ventana los artículos que ajustan los salarios a través del recorte de las licencias por enfermedad y esa cuestión está complicando de forma severa los acuerdos políticos para que salga la reformal laboral que costaron sudor y billetes

Fue Sturzenegger me dijo un funcionario en relación al episodio de los salarios a cobrar por enfermedad. Asegura que en el Gobierno todos saben qué pasó. Fuentes oficiales señalan a Patricia Bullrich. Todo indicaría que el Gobierno busca proteger a Sturzenegger, que anda con — Silvia Mercado (@SilMercado) February 18, 2026

teme por su integridad al circular en la calle y, por ello, decidió intentar pasar desapercibido al circular con gorrita para evitar insultos

El ministro de Desregulación,, no atraviesa un buen momento a nivel de popularidad pero, más de su interés, en lo que al prestigio intra La Libertad Avanza refiere. Es queTanto publicaciones en LPO como tuits de la periodistaavalan una versión quepudo confirmar de fuentes de Casa Rosada que indican que el artículo de las licencias fue ideado y metido en la reforma laboral por órdenes de Sturzenegger, pero no se dice a viva voz ni en medios "por su relación con Milei".En ese sentido, Silvia Mercado agregó como información de fuentes oficiales que no sólo “fue Sturzenegger” el cráneo del insólito castigo a enfermarse sino que en el Gobierno “todos saben qué pasó” y que existen fuentes oficiales alternativas que señalan apara "proteger" al "Coloso".¿La protección a Sturzenegger es únicamente por su amistad con Milei? En ese punto las fuentes responden que no, ya que agregan que el también ex ministro deEl mal momento de Sturzenegger que agrega leña a la furia que genera en Casa Rosada es que encima produce escándalos y polémicas all time. "Además de complicar las leyes con artículos de último minuto, ahora no para de hundirnos con escándalos de presunta corrupción como el de su esposa o el de su segundo Lucas Llach", le dijeron a LPO desde el ala política libertaria.En el caso de Llach, fue procesado y embargado por el mega desfalco del crédito Vicentín que dejó al Banco Nación una deuda incobrable de USD 250 millones. Ese escándalo que viene de la gestión macrista le impidió a este economista, famoso por la inflación más errada de la historia, asumir un cargo formal en el equipo de Sturzenegger, aunque en todas las reuniones se presenta y funciona como su segundo (¿le pagará en sobre el "Coloso"?).Pero el problema de Sturzenegger y la necesidad de aumentar sus ingresos familiares también empezó a despertar suspicacias en la Casa Rosada. Por un lado, por su inacabable lobby en favor del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín y el dueño de Uala, Pierpaolo Barbieri, y además el conflicto de que decidió emprender en el caso de la vacuna de aftosa, que tiene Hugo Sigman.Pero este fin de semana el problema se hizo más popular cuando se conoció que el canciller Pablo Quirno contrató de manera directa a su esposa, María Josefin Roulliet, por 115 millones de pesos para que de cursos de inglés al personal diplomático, que tiene como requisito para ingresar a la dependencia el conocimiento de esa lengua.Ante el escándalo, Quirno quiso mitigar el daño y agrandó el problema, al postear: "No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario". Luego de ese desafortunado tuit dispuso que se active "el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN". O sea, pasó de negar el problema a decir que si la esposa de Sturzenegger, él y dos entidades que gestiona gente de Milei dicen que no van a cometer delitos, está todo bien.No conforme, según LPO Sturzenegger dispuso además que el gobierno le alquile cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio de Diagonal Norte, por un monto total de 720 millones, cuando el gobierno se la pasa cuestionando los gastos inútiles.Al desastre de las licencias y el escándalo del contrato para que su esposa enseñe inglés, se suma el artículo Galperín, que habilitaba a las billeteras virtuales a convertirse en proveedoras de cuentas sueldo para el pago de salarios, lo que abrió una pelea con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, porque le quita a los bancos fondos para otorgar créditos, una de las pocas palancas para reactivas.Ese fragmento fue barrido del proyecto antes de la media sanción del Senado por orden de Luis "Toto" Caputo, pero le permitió al PRO levantar la bandera del libre mercado en defensa de Galperin y hacerle entrar una chicana macrista a Milei.