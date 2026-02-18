Semana movida en el Congreso: debate en Diputados de la reforma laboral y el paro general

La reforma laboral podría afrontar su semana más caliente desde que ingresó al Congreso y obtuvo la media sanción en el Senado: el Gobierno tiene intenciones de que su debate en Diputados sea el jueves 19 de febrero y la CGT le agregó este lunes un condimento especial: convocó a un paro nacional sin movilización, medida de fuerza que sería de fuerte alcance e impacto ya que se plegarían los gremios de transporte público.Pero el cierre de las sesiones extraordinarias, que el presidente Javier Milei firmó un decreto para extenderlas un día más y llevarlas hasta el 28 de febrero, tendrá un capítulo más: el debate de la reforma del Régimen Penal Juvenil en la Cámara alta, luego de su aprobación en la Cámara baja.El objetivo del oficialismo es que el lunes 1 de marzo, cuando el jefe de Estado tenga que inaugurar el 144º período de sesiones ordinarias, pueda presentar y vanagloriarse en su discurso de la aprobación de ambas leyes, aunque ese camino no será fácil: requerirá de nuevas negociaciones con bloques aliados y una lucha contra el reloj legislativo.En sus redes sociales, Javier Milei evitó pronunciarse sobre el paro nacional convocado por la CGT, le envió un guiño a la senadora oficialista Patricia Bullrich y lanzó una chicana por el feriado de este lunes por Carnaval. "¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!", publicó el Presidente en X, al replicar un mensaje de la exministra de Seguridad nacional donde asegura que trabaja con Milei "para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia.El oficialismo remitió la iniciativa desde el Senado a la Cámara baja, y buscará conseguir dictamen en el plenario de comisiones del próximo miércoles. El objetivo es tratarla el jueves en el recinto para la aprobación definitiva. La reunión conjunta de las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda será el miércoles 18 de febrero en el segundo piso del Edificio Anexo C, bajo la conducción de Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch. El cronograma estipula que se recibirán invitados de sectores gremiales y empresariales; posteriormente, los legisladores continuarán la reunión y el oficialismo buscará emitir el dictamen definitivo para tratar el proyecto en la Cámara baja.La Libertad Avanza tiene intenciones que el debate de la ley que busca modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años sea la otra semana, sobre el cierre de las sesiones extraordinarias. Para ellos deberá seguir negociando con el PRO y demás bloques aliados y afinar el lápiz en el calendario legislativo.En la sesión del Senado, todavía no formalizada, el oficialismo pretende incluir también el acuerdo de la Unión Europe - Mercosur, que también vio luz verde en Diputados. Para ello el miércoles 18 de febrero se conformarán las comisiones de Relaciones Exteriores. Se espera que allí se ratifique al legislador libertario Francisco Paoltroni como presidente del cuerpo y su obtenga la firma del dictamen para que el proyecto quede habilitado y pueda llegar siete días más tarde al recinto.Por su parte, el jueves a desde las 14:30 se llevará a cabo el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda donde se analizará la revisión del Régimen Penal Juvenil y también alcanzar el dictamen para llevar el proyecto al recinto la otra semana.