Las acciones argentinas profundizaron la baja y cayeron hasta 3% en Wall Street

En una semana política clave por el tratado de la reforma laboral en Diputados, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) profundizaron la baja y cayeron hasta 2,8% durante este martes, mientras que los bonos en dólares operaron al alza. La bolsa porteña continuó cerrada por el feriado de Carnaval y el riesgo país se mantuvo arriba de los 500 puntos básicos. Las acciones que más sintieron pérdidas fueron las financieras como los de Cresud (-2,8%), Edenor (-2,5%) y Central Puerto (-2,4%) en sintonía con una jornada internacional bajista.El S&P Merval, medido en dólares, viene de tres caídas consecutivas al hilo, haciendo que toque su nivel más bajo desde fines de noviembre. En cuanto a los bonos, terminaron al alza con un jornada de menor a mayor, con verdes considerables en los globales GD30 y GD35. En tanto, el riesgo país retrocedió a los 511 puntos básicos.Por su parte, en Wall Street el mercado monitorea la decisión de Warner para realizar la apertura de un periodo de negociación de siete días con Paramount Skydance y así obtener la oportunidad de mejorar su oferta por la empresa y aclarar determinados términos del acuerdo de fusión propuesto. De igual modo, se señaló que por el momento sigue “plenamente comprometida” con la oferta de Netflix.En lo que respecta a la Argentina y tras el fin de semana largo por los festejos de Carnaval, el Gobierno difundirá el resultado fiscal de enero, tras haber acomodado un superávit primario en diciembre, aunque marcó un déficit financiero. “Hacia delante se espera que continúe el proceso de consolidación fiscal y que el Tesoro Nacional cuente con más y mejores opciones de financiamiento de sus compromisos locales y externos”, adelantó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su último informe de política monetaria, proyectando una profundización del ajuste.Asimismo, aseguró que producto de la aprobación sin la derogación de la ley de financiamiento educativo universitario ni de la ley de emergencia en discapacidad por parte del Proyecto de Presupuesto Nacional 2026, será necesario “recortar otros gastos, en particular aquellos cuyo ajuste no es automático, por un monto cercano a 0,5% del PIB”.