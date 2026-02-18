Denuncian ante la Justicia Federal a Bullrich y senadores libertarios por uno de los artículos más polémicos de la Reforma

Una denuncia penal radicada ante la Justicia Federal señala a la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y a los senadores nacionales que respaldaron la media sanción de la Ley de Reforma o Modernización Laboral aprobada en el Senado de la Nación Argentina.La presentación fue impulsada por la abogada Valeria Carreras, quien pidió que se investigue la incorporación del artículo 44 en el proyecto. Ese apartado introduce cambios en el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral contemplado en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. De acuerdo con la denuncia, el artículo cuestionado fue añadido “en el tramo final del debate en el Senado”, lo que implicó modificaciones sustanciales en el sistema de remuneraciones durante licencias por enfermedad inculpable.Según el texto aprobado, cuando se trate de un accidente o enfermedad no vinculados al trabajo, el trabajador cobrará el 50% de su salario si la incapacidad deriva de una “actividad voluntaria y consciente” que implique un riesgo para su salud. En los demás casos, cuando la enfermedad no sea consecuencia de una actividad voluntaria riesgosa, percibirá el 75% de su remuneración durante períodos de hasta tres o seis meses, dependiendo de su situación familiar. La denunciante sostiene que esa modificación fue incorporada sin el debate correspondiente y sin que varios legisladores contaran con pleno conocimiento de su contenido.El escrito menciona declaraciones públicas de senadores que afirmaron que “no vieron esa modificación” o que fue incorporada de forma intempestiva. Asimismo, se señala que Bullrich habría reconocido que se trató de un “error” en la redacción. Según la presentación, la senadora expresó públicamente que “puede pasar un error en 210 artículos” y que la versión original de la norma no diferenciaba entre enfermedades leves y graves.La denuncia solicita que se analice la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y falsedad ideológica en documento público (artículo 293 del Código Penal). Carreras afirma que los senadores “aprobaron el proyecto en su totalidad, incluyendo esta modificación controvertida, sin haber ejercido el debido control sobre su contenido”. También sostiene que la inclusión del artículo podría haber significado “una alteración ideológica del documento público (el proyecto de ley) con conocimiento de su falsedad o negligencia grave”. En esa línea, señala que certificar como debatido y consensuado un texto que —según la denuncia— fue agregado de manera subrepticia “altera la verdad del acto legislativo”.La abogada solicitó la apertura de una investigación preliminar, que se convoque a los denunciados a declaración indagatoria y que se requiera el expediente legislativo completo, junto con las actas de sesión, las grabaciones del debate y los testimonios de los involucrados. Asimismo, pidió la realización de un peritaje para determinar “el momento y autor de la inclusión del art. 44”, y que se envíe copia al Presidente del Senado para su intervención en caso de que el proceso avance. En la presentación también se aclara que, si bien los legisladores cuentan con inmunidad parlamentaria, esta “no impide la investigación penal ni el desafuero si corresponde”.