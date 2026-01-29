18.02.2026 / CONFLICTO

Tras el cierre de Fate, el Gobierno convocó a una audiencia con la empresa y el gremio

La Secretaría de Trabajo citó a la compañía y al SUTNA a una reunión virtual para mediar tras el anuncio del cierre de la planta de Virreyes. La decisión de la empresa implica el despido de 920 trabajadores y paraliza la mayor fábrica de neumáticos del país.




La Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una audiencia virtual para este mediodía con directivos de Fate y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) con el objetivo de “mediar” en el conflicto abierto tras el anuncio de cierre inmediato de la planta de Virreyes, una medida que dejó sin empleo a 920 trabajadores y sacudió al sector industrial.

La reunión fue fijada para las 12.30 y se da pocas horas después de que la empresa comunicara oficialmente que cesaba la actividad en su establecimiento del partido bonaerense de San Fernando. Se trata de la planta de mayor capacidad productiva del país, con más de cinco millones de neumáticos al año.

Desde Casa Rosada relativizaron el impacto del cierre, aunque deslizaron una advertencia hacia la firma. “Espero que tengan todo en regla. Si no el Gobierno va a actuar”, señaló una fuente con acceso al despacho presidencial, en referencia a los procedimientos administrativos y laborales.

En paralelo, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, anticipó que la Provincia también convocará a la empresa y al gremio y cuestionó el trasfondo económico de la decisión. “Esto es un proceso de industricidio al que nos está llevando el gobierno nacional”, afirmó, mientras desde la cartera aseguraron que intervendrán para “garantizar sus derechos y abordar el conflicto”.

El cierre se inscribe en un escenario complejo para la industria del neumático, atravesada por la caída de la actividad y el impacto de las importaciones, y generó fuerte conmoción en la zona norte del conurbano, donde la fábrica funcionaba como uno de los principales empleadores industriales.

