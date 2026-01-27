Escala la tensión entre Milei y Paolo Rocca por la apertura comercial y la compra de tubos importados

El presidente Javier Milei profundizó el enfrentamiento con el CEO de Techint, Paolo Rocca, al respaldar en la red social X un mensaje que acusó al empresario de apostar por la caída del gobierno libertario. Lo hizo al escribir “DATO” para adherir a un posteo que acusaba al empresario, al que llaman irónicamente "Don Chatarrin", de "jugar all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre".En ese contexto, Milei defendió la apertura comercial y cargó contra quienes cuestionaron la decisión: "Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”, lanzó, además de referirse a Rocca como “Don Chatarrín de los tubitos caros” y reiterar que no convalidará privilegios para proveedores nacionales.Desde Techint denunciaron que la licitación habilitó competencia desleal por el uso de insumos chinos subsidiados y la eliminación de protecciones arancelarias, una postura que fue rechazada por el Ejecutivo, que descartó aplicar medidas antidumping y aseguró que los subsidios “afectan a otros países y no a la Argentina”, mientras una fuente oficial resumió la posición con la frase: “No vamos a pagar más caros los caños”.El ministro Federico Sturzenegger respaldó la decisión al advertir que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, en línea con el discurso que Milei reforzó días después en Mar del Plata, donde acusó a sectores empresarios de hacer "negocios turbios con el Estado” y sentenció que “si el capitalista tiene productos más caros y de peor calidad, no es digno del favor del mercado y debe ir a la quiebra”.