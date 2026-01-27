La UIA se reunirá con Caputo para reclamar medidas que reactiven el consumo y la producción

El diagnóstico industrial incluye caídas significativas en ramas como siderurgia, neumáticos y textil, donde se combina el retroceso de la demanda con el avance de productos importados, mientras que sectores como el automotriz y la metalmecánica muestran fuertes descensos en el uso de su capacidad productiva.

La Unión Industrial Argentina se reunirá este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de pensar propuestas que apunten a recomponer la demanda interna y sostener la producción, en un escenario que los propios empresarios describen como crítico y en el que advierten que de no reactivarse el consumo, el programa económico del oficialismo comenzará a quebrarse.Entre las propuestas que la central empresaria acercaría al Palacio de Hacienda figura la implementación de un esquema de financiamiento en cuotas para impulsar el consumo, junto con incentivos fiscales para sectores como la construcción y un proyecto de ley orientado a reducir la presión tributaria nacional y provincial.En la UIA sostienen que el peso de los impuestos y los costos locales, logísticos, financieros y laborales, limita la competitividad, especialmente en un contexto de mayor apertura comercial, y alertan que sin alivio fiscal podría profundizarse el traslado de inversiones hacia países con menores cargas impositivas.Desde la entidad remarcan que la recuperación del crédito a tasas competitivas es condición indispensable para frenar el deterioro del entramado pyme y sostener el empleo formal, y plantean la necesidad de “generar condiciones para revertir la situación actual y lograr un desarrollo parejo de todos los sectores industriales” en un escenario que consideran cada vez más exigente.