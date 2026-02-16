Este es el país que más bombardeó Donald Trump en su segundo mandato

Donald Trump convirtió a Somalia en el principal foco de operaciones militares estadounidenses

la rama local de ISIS cuenta con entre 200 y 300 combatientes en el terreno

Entre 172 y 359 personas murieron en los bombardeos del segundo mandato de Trump en Somalia

Trump modificó las reglas que limitaban la autorización de ataques aéreos para reducir el riesgo de víctimas civiles, ampliando la autoridad de los comandantes militares