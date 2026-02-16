Este es el país que más bombardeó Donald Trump en su segundo mandato

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump convirtió a Somalia en el principal foco de operaciones militares estadounidenses
. Según un análisis publicado por Vox
, basado en datos del programa America’s Counterterrorism Wars del think tank New America
, en 2025 Estados Unidos llevó a cabo 125 ataques aéreos y una incursión terrestre en territorio somalí.
En lo que va de 2026 ya se registraron al menos 28 operaciones adicionales.
El contraste con la administración anterior es marcado: durante toda la presidencia de Joe Biden se contabilizaron 51 operaciones en Somalia. Incluso en 2010, en el punto más alto de la campaña de drones en Pakistán bajo Barack Obama, Estados Unidos realizó menos ataques que los ejecutados en Somalia en 2025.
Un frente activo desde hace más de tres décadas
Somalia atraviesa un conflicto interno desde comienzos de la década de 1990. La intervención estadounidense se remonta a ese período. En 1993, 18 soldados estadounidenses murieron en Mogadiscio en el episodio conocido como “Black Hawk Down”.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington comenzó a realizar ataques selectivos contra grupos vinculados a Al Qaeda, principalmente Al Shabab. De acuerdo con New America, Estados Unidos bombardea Somalia de forma sostenida desde 2007, con variaciones en la intensidad según cada administración.
Los registros históricos muestran un fuerte incremento de ataques durante el primer mandato de Trump, una reducción bajo Biden y una nueva escalada desde 2025.
Contra Al Shabab y contra ISIS
En los últimos meses, según reportes citados por Vox, las operaciones no solo apuntaron contra Al Shabab - grupo afiliado a Al Qaeda - sino también contra la filial somalí del Estado Islámico (ISIS).
Estimaciones de Naciones Unidas indican que la rama local de ISIS cuenta con entre 200 y 300 combatientes en el terreno
, aunque especialistas sostienen que desempeña un papel relevante en financiamiento y coordinación dentro de la red global del grupo.
El teniente general John Brennan, segundo al mando del Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), afirmó que el objetivo es desarticular planes contra territorio estadounidense y europeo.
Comparación con otros escenarios
Un relevamiento publicado por Al Jazeera
sobre las operaciones militares estadounidenses en 2025 muestra que Somalia encabezó la lista de países bombardeados por Washington ese año.
Según ese informe, Estados Unidos llevó adelante operaciones militares en varios países durante 2025, incluyendo ataques en Medio Oriente, África y América Latina. Sin embargo, ninguno registró un volumen comparable al de Somalia.
Por ejemplo, la campaña contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental —presentada públicamente como parte de la estrategia de seguridad hemisférica— consistió en 34 ataques en total, menos de un tercio de los realizados en territorio somalí.
En otros escenarios vinculados al combate contra el Estado Islámico o grupos afiliados a Al Qaeda, el número de operaciones fue considerablemente menor al registrado en el Cuerno de África. Incluso en regiones donde la violencia jihadista concentra una mayor cantidad de víctimas, como el Sahel africano, no se observó en 2025 un nivel de bombardeos estadounidenses similar al de Somalia.
De acuerdo con el relevamiento de Al Jazeera, esa concentración convierte al país africano en el principal foco de acción militar directa de Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump.
Víctimas y falta de datos públicos
Entre 172 y 359 personas murieron en los bombardeos del segundo mandato de Trump en Somalia
, según estimaciones recopiladas por Vox a partir de datos de New America. Sin embargo, AFRICOM dejó de publicar cifras detalladas sobre víctimas civiles desde abril de 2025. La ausencia de datos oficiales actualizados dificulta establecer el impacto total de la campaña y distinguir entre combatientes y civiles.
Durante su primer mandato, Trump modificó las reglas que limitaban la autorización de ataques aéreos para reducir el riesgo de víctimas civiles, ampliando la autoridad de los comandantes militares
. Tras su regreso al poder, volvió a flexibilizar esos límites.
Analistas citados por Vox señalan que bajo ese marco normativo ampliado las operaciones pueden autorizarse con menor supervisión directa de la Casa Blanca.