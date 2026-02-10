18.02.2026 / Judiciales

El Gobierno apeló el fallo judicial que le restituyó a Cristina Kirchner la pensión por viudez

La presentación de la apelación fue hecha por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que depende del Ministerio de Capital Humano, bajo el argumento de que “la decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico“.




El Gobierno presentó este miércoles la apelación a la sentencia dictada la semana pasada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que restituye la pensión de Cristinar Fernández de Kirchner por ser viuda de Néstor.

La presentación de la apelación fue hecha por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que depende del Ministerio de Capital Humano. Es el organismo contra el cual la exmandataria hizo la demanda, luego del dictado de una resolución que dispuso la baja de la pensión. 

Capital Humano ratificó su postura al sostener que “la decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico“.

En ese sentido, se refirió a la condena penal que recae sobre la ex presidenta para argumentar su decisión bajo una reinterpretación libre del artículo 29, que estipula que “la finalidad de las asignaciones” que le habían sido otorgadas son “incompatibles” para quien “haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido…” al beneficio.

“Es claramente inexistente el alegado derecho alimentario afectado, demostrando así el fallo recurrido, manifiesta errónea aplicación del derecho”, concluyó.



Ésto se debe a que la Cámara Federal de Seguridad Social había justificado su fallo mencionando que “corresponde otorgar prevalencia al carácter alimentario del derecho”, y aludiendo a que la disposición oficial la deja a CFK en “situación de desprotección”.


