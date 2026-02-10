18.02.2026 / Judiciales

El Gobierno apeló el fallo judicial que le restituyó a Cristina Kirchner la pensión por viudez

La presentación de la apelación fue hecha por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que depende del Ministerio de Capital Humano, bajo el argumento de que “la decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico“.