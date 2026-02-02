18.02.2026 / Paro general

UTA confirmó su adhesión al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral

La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.




La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que se sumará este jueves al paro general anunciado por la CGT en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país.

A través de un comunicado, el gremio argumentó que la medida de fuerza es convocada "en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral". En este marco, instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.

"El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa", indicó el documento.

Y agregó: “Reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida”. 

