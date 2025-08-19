La UTA y las empresas se reunieron para destrabar el conflicto salarial, pero las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte se reunieron este martes en la Secretaría de Trabajo en el marco de una audiencia por el conflicto salarial, aunque las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes.Fuentes de la UTA confirmaron a C5N que las conversaciones entre el gremio y los empresarios continuarán el viernes a las 12, cuando volverán a encontrarse en la Secretaría de Trabajo. Por lo pronto, señalaron que recibieron propuestas en el cónclave de este martes, pero el jueves el sector empresarial se reunirá con el Gobierno, por lo que se estima que ese encuentro será clave para las próximas negociaciones.De la tercera audiencia participaron la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).El objetivo es que la paritaria se resuelva, pero desde el sector empresario aseguraron días atrás que hay una “situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave”; mientras que la UTA sostuvo que hay una falta de propuesta concreta de recomposición salarial.