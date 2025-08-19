27.01.2026 / ¿HABRÁ PARO?

La UTA y las empresas se reunieron para destrabar el conflicto salarial, pero las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio

Las conversaciones entre el gremio y los empresarios continuarán el próximo viernes a las 12, cuando volverán a encontrarse en la Secretaría de Trabajo.




La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte se reunieron este martes en la Secretaría de Trabajo en el marco de una audiencia por el conflicto salarial, aunque las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes.

Fuentes de la UTA confirmaron a C5N que las conversaciones entre el gremio y los empresarios continuarán el viernes a las 12, cuando volverán a encontrarse en la Secretaría de Trabajo. Por lo pronto, señalaron que recibieron propuestas en el cónclave de este martes, pero el jueves el sector empresarial se reunirá con el Gobierno, por lo que se estima que ese encuentro será clave para las próximas negociaciones.

De la tercera audiencia participaron la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

El objetivo es que la paritaria se resuelva, pero desde el sector empresario aseguraron días atrás que hay una “situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave”; mientras que la UTA sostuvo que hay una falta de propuesta concreta de recomposición salarial.


Lo más leído

1

Bregman a Milei: "Previsible, básico, arrastrado y muy aburrido

2

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

3

Consejo de la Paz: Milei firmó la sumisión a la "ONU" de Trump que costará USD 1000 millones

4

Presentaron un proyecto de ley con créditos para desendeudar a las familias

5

El Ejecutivo dispuso la intervención del puerto de Ushuaia y desató un conflicto judicial con el gobierno de Melella

Más notas de este tema

La UTA y las empresas se reunirán por las paritarias del sector y para evitar el primer paro de colectivos del 2026

26/01/2026 - Política

La UTA y las empresas se reunirán por las paritarias del sector y para evitar el primer paro de colectivos del 2026

Recambio: Caputo removió al titular de Transporte ante sospechas de fraude con fondos de la tarjeta SUBE

22/01/2026 - DENUNCIA POR CORRUPCIÓN

Recambio: Caputo removió al titular de Transporte ante sospechas de fraude con fondos de la tarjeta SUBE

El Gobierno habilitó la circulación de bitrenes en todas las rutas nacionales

19/08/2025 - Política

El Gobierno habilitó la circulación de bitrenes en todas las rutas nacionales

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.